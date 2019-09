Úrokové sazby u hypoték dál padají. Sílí propad hypotečního trhu

V srpnu letošního roku bylo sjednáno 6 153 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 14,294 miliardy korun. V porovnání s loňským srpnem přišlo do bank pro hypoteční úvěr o 2 322 klientů méně a objem sjednaných hypoték se propadl o téměř 4,5 miliardy korun. Srpnové objemy se tak dostaly pod úroveň roku 2015.

„Uvolnění měnové politiky v hlavních světových ekonomikách dopadá i na český finanční trh bez ohledu na setrvání ČNB na svých sazbách, a dává českým bankám dostatečné indicie, že měnová politika se v ČR zpřísňovat nebude. V rámci intenzivního konkurenčního boje se tak i v srpnu posunuly průměrné sazby na nižší úroveň už téměř o 0,4 procentních bodu od hodnot z počátku roku,“ říká Josef Raidl, hlavní analytik finančně poradenské společnosti Fincentrum.



V prvních osmi měsících letošního roku si sjednalo hypoteční úvěr téměř 50 tisíc klientů v celkovém objemu více než 113 miliard korun. Za stejné období loňského roku si přitom do bank přišlo pro hypotéku více než 64,5 tisíce lidí a sjednali hypotéky za téměř 139 miliard korun. Hypoteční trh se tak v letošním roce již propadl o 25,566 miliardy korun.

Podle odborníků se zároveň mění trend ve fixaci úrokových sazeb. Obecně je trendem využívání delších fixací.

„Tříleté a pětileté mají sestupný trend. Zatímco několik let zpátky tvořily běžně až 70 % sjednaných hypoték, jsou dnes již celkem stabilně kolem 50 %. Fixace sedm a osm let jsou používány častěji než dříve, ale změna není příliš výrazná. Hlavně fixaci osm let většina bank nemá. Fixace na deset let se během posledních let stala jednoznačně druhou nejvyužívanější fixací. Už není sebevraždou, ceny na deset let jsou pěkné,“ přibližuje David Eim, místopředseda společnosti Gepard Finance.

Vývoj hypoték v roce 2018 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 7 783 16,5 2,28 únor 7 446 15,96 2,36 březen 9 087 19,25 2,46 duben 7 896 16,87 2,51 květen 7 819 16,76 2,51 červen 9 030 19,38 2,49 červenec 7 016 15,38 2,50 srpen 8 475 18,78 2,53 září 9 153 20,80 2,57 říjen 10 590 24,28 2,66 listopad 8 617 19,49 2,78 prosinec 6 565 14,93 2,91 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 664 14,756 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615 15,435 2,68 srpen 6 153

14,294 2,61 zdroj: Fincentrum

V srpnu si lidé v průměru půjčovali 2 323 100 korun. U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka v průměru 5 353 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 720 korun.

Vzhledem k dosavadnímu vývoji se dá jen těžko očekávat, že se objem poskytovaných hypoték letos vyšplhá na loňských téměř 218,5 miliardy korun. O tom si hypoteční trh může nechat jen zdát. I na odborníky odhadovaných 200 miliard korun se banky zřejmě v letošním roce ještě nadřou.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2017 Průměrná výše v Kč 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč leden 2 023 286 leden 2 120 444 leden 2 294 216 únor 2 013 220 únor 2 143 371 únor 2 193 207 březen 2 034 193 březen 2 118 087 březen 2 214 326 duben 2 054 856 duben 2 136 643 duben 2 285 414 květen 2 047 098 květen 2 143 118 květen 2 282 854 červen 2 051 890 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červenec 2 021 107 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 srpen 2 119 687 srpen 2 216 908 srpen 2 323 100 září 2 075 601 září 2 273074 říjen 2 069 946 říjen 2 293 098 listopad 2 055 747 listopad 2 262 439 prosinec 2 153 542 prosinec 2 274 871 zdroj: Hypoindex Fincentrum



Co se děje na hypotečním trhu

Hypoteční banky bojují s poklesem zájmu o hypoteční úvěry i v září a pokračují ve snižování úrokových sazeb. V září oznámila pokles úrokových sazeb u hypoték Air Bank, Česká spořitelna, Wüstenrot hypoteční banka či Fio banka.

Nejvýrazněji zlevnila hypotéky Česká spořitelna, a to o 0,3 procentního bodu. Česká spořitelna přitom již během srpna snížila sazby hypoték o 0,25 procentního bodu. Stejně tak Wüstenrot zlevnil hypotéky na konci letních prázdnin o 0,15 procentního bodu a v září v reakci na novou vlnu slev o dalších 0,25 procentního bodu.

Pokles sazeb by navíc mohl pokračovat i ve zbytku letošního roku. Kromě přebytku likvidity dává bankám prostor pro snižování sazeb i Česká národní banka, která zatím nemá důvod v nadcházejících měsících základní úrokové sazby zvyšovat.