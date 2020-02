Virtuální nakupování a placení zabudovaným čipem. Sen, nebo noční můra?

Vývoj placení za nákup v obchodě je kategorie sama pro sebe. Zatímco před dvěma lety bylo placení mobilem prakticky nemožné, podle průzkumu České bankovní asociace stoupl loni podíl lidí, kteří používají mobilní telefon jako platební prostředek, už na 18 %. Platit se dá i hodinkami, ale tím možnosti nekončí.

Bezkontaktně platit nebo si například otevírat dveře by bylo možné díky čipu implantovanému pod kůží ruky. V masové rozšíření této platební metody experti nevěří, nicméně podle průzkumu Cofidisu by takovou inovaci ocenila téměř čtvrtina respondentů. „Pochopitelně jsou jí nakloněni především mladí lidé, ve věku do 26 let se pro platební čip vyslovilo 35 % lidí. A poměrně výrazně větší ochotu zkoušet podobné novinky mají muži, zatímco ženy se drží spíše u zdi,“ říká obchodní a marketingový ředitel společnosti Cofidis Cyril Křůpala.

Placení přes oční sítnici by kvitovalo přes 20 % účastníků průzkumu, a na rozdíl od čipu má své fanoušky i mezi lidmi okolo 50 let.

Virtuální měna a virtuální nakupování

Oproti víceméně hypotetické možnosti placení oční sítnicí, je placení virtuální měnou výrazně reálnější. Platit virtuální měnou lze u nás dnes na stovkách míst a Praha se dokonce v roce 2018 zařadila na první místo žebříčku magazínu Forbes podle počtu míst, kde lze kryptoměnou platit.

Podobně jako u placení čipem by ocenila rozšíření virtuální měny necelá čtvrtina lidí. Ze všech tří zmíněných platebních metod je právě virtuální měna nejvýrazněji doménou mladší generace do 30 let věku.

Podstatně větší zájem mají Češi o využití virtuální reality. Inovace v podobě nakupování bez nutnosti navštívit obchod osobně nebo vizualizaci nábytku v prostředí svého bytu by ocenilo přes 40 % lidí.

Aplikace jako návod pro zákazníky

Jedním z nejvýraznějších trendů v oblasti nakupování a plateb je masivní rozšíření mobilních aplikací. Podle loňského průzkumu agentury STEM/MARK má alespoň jednu finanční aplikaci v mobilu nainstalovanou více než polovina lidí. A nelze se divit, mobilní aplikace často dokážou při nakupování i placení ušetřit čas, obstarat potřebné informace nebo uspořit peníze. A o jaké mobilní aplikace související s nakupováním nebo placením by Češi do budoucna stáli?

Aplikaci, která by dokázala na základě etikety výrobku identifikovat nevhodné látky, by ocenilo 79 % lidí, a to staří i mladí, ženy i muži. Více než polovina by také kvitovala takovou mobilní aplikaci, která by dokázala dohledat původ výrobku až k samotné rostlině, zvířeti či materiálu, ze kterého pochází.

Peníze hned a svět bez pokladen

„Zatímco při nakupování jsou pro uživatele mobilních aplikací největší přidanou hodnotou informace, v oblasti financí a plateb je to spíše pohodlí a rychlost,“ popisuje Cyril Křůpala. V rámci financování nákupu by tak více než třetina Čechů uvítala mobilní aplikaci, která by jim při nákupu na splátky umožnila získání úvěru ihned v reálném čase.

Snaha o rychlejší a pro některé zákazníky i pohodlnější nakupování je ostatně jedním z argumentů obchodníků pro zavádění samoobslužného markování nebo samoobslužných pokladen. Tyto služby u nás už některé řetězce nabízejí. Vize a sny obchodníků jdou ale mnohem dál, do světa zcela bez pokladen. Takové nakupování se líbí i zákazníkům. Podobnou inovaci oceňuje více než polovina a mezi mladými do 26 let dokonce dvě třetiny dotázaných.

Letecky zatím netřeba

Nové přístupy a způsoby se týkají i další fáze nákupu, tedy doručení zboží z obchodu. Již několik let se v této souvislosti mluví o doručování zboží letecky za pomocí dronů. Ačkoli v minulosti i některé české e-shopy tuto variantu testovali, a dokonce úspěšně realizovali, k masovějšímu využití prozatím nedošlo. A příliš velký zájem nevzbuzuje tato nová hypotetická možnost dopravy ani mezi českými zákazníky. Doručení zboží dronem by v současnosti ocenila jen necelá třetina z nich

Nakupovat bude lednička?

Podle ředitele Asociace pro elektronickou komerci odhadovat budoucnost nakupování po technické stránce není snadné a nová řešení často ovlivňují legislativní pravidla. Zároveň je značná část nakupujících poměrně konzervativní, takže změny mohou přicházet postupně.

„Všeobecně očekáváme, že část nákupů do budoucna bude moci zajišťovat umělá inteligence. Jako příklad můžeme uvést komunikaci chytré ledničky s e-shopem – dojde vám doma mléko, jogurty, nápoje – a lednice sama udělá objednávku,“ popisuje Jan Vetyška. Dalším krokem může být, že si vyberete recept na jídlo, které si budete chtít večer uvařit, lednice ověří stav surovin a chybějící objedná v e-potravinách.