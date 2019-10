Při nákupu online buďte opatrní. 9 tipů, jak poznat podvodný e-shop

Češi přes internet nakupují rádi. Loni podle Asociace pro elektronickou komerci tímto způsobem utratili přes 135 miliard korun. Pohodlné nakupování z obýváku s sebou však nese rizika. Třeba takové, jaké prožil Lukáš P., který koupil boty v e-shopu s českou doménou .cz. Přesto mu po čase přišla výzva z celnice, kde musel doplatit DPH, protože balíček dorazil z Číny. A navíc uvnitř byly boty, které kvalitou vůbec neodpovídaly objednanému zboží.

Pokud zjistíte na stránkách obchodníka alespoň dva z níže uvedených jevů, neztrácejte čas a rovnou jděte nakoupit jinam.

1. Kusé údaje o zboží

Výše zmíněná kabelka je vyfocená, jsou u ní nějaké kódy, ale nedozvíte se rozměry, materiál.

2. Adresa neodpovídá obsahu

Když e-shop viladumbohdalec. cz prodává trička a boty, je to fakt divné.

Sledujte nejen samotný web, ale i adresní řádek. Opuštěné domény totiž kupují podvodníci z druhého konce světa a provozují na nich e-shopy, kde platíte a nikdy nedostanete zboží.

3. Nezabezpečený přístup

Solidní obchodníci mají v levém horním rohu stránek zámeček – znak šifrovaného zabezpečení. Tato podmínka není až tak důležitá, když nakupujete u specialisty, který v domácí dílně vyrábí a prodává dýmky z kořene vřesu bílého, význam však má v e-shopech, kde pořídíte všehochuť od bot po elektro.

4. Chybějící kontakty

Z webu by mělo být jasné, kdo za ním stojí. Jestli je to tuzemec, nebo obchodník z Turkmenistánu. Jméno, adresa, telefon, e-mail. A IČ, díky kterému zjistíte detaily v obchodním rejstříku. Pamatujte, že u obchodníků z Unie máte větší šanci na uplatnění reklamace.

Když je na stránce pouze takzvaný „odpovědní formulář“, o žádný důvěryhodný kontakt nejde – ten jen shromažďuje vaše osobní údaje, ale na vzkaz nejspíš nikdo nezareaguje. Vy navíc nemáte v odeslané poště kopii.

5. Chybějící obchodní podmínky a pekelná čeština

Buď nejsou podmínky na stránkách vůbec (ačkoli to je zákonná povinnost), nebo jsou směšné obsahově či formálně. Co si myslet třeba o formulaci: „Zavázali jsme se ke zlepšení našich služeb a nakupování zkušenosti našich zákazníků. Používáme různé metody porodu, protože taková aplikace různých metod je schopen udělat čas přepravy co možná nejkratší čas.“

6. Nic moc grafický styl

Nemusí to tak být, i falešný web může vypadat dobře. Ale když nevypadá, je to důvod k obavám.

7. Falešná doporučení

Máte pocit, že když za firmou stojí tolik spokojených zákazníků, nemůže jít o podvod? Zkuste si fotku některého z nich dát do vyhledávače (obrázek si uložte, vyhledávač překlikněte do módu hledání obrázků – u Googlu je to vpravo nahoře – vložte obrázek a odklikněte). Možná vás překvapí, že paní doporučující bezva kloubní výživu se jednou jmenuje Lýdie, na jiném místě doporučuje brýle a je to Clara a v další verzi jde o Natašu. Stejně tak katalogový doktor podepsaný jako „Lékař, kandidát lékařských věd“ moc hodnověrný není.

8. Platba jen kartou

Nemůžete si zboží vyzvednout v kamenné prodejně nebo v zásilkovně? Neposílají na dobírku? Něco je špatně. Na druhou stranu, když platbu kartou mezi jinými možnostmi najdete, nebojte se ji zvolit – díky ní můžete dostat peníze prostřednictvím banky zpět. Nikdy neznámému obchodníkovi neposílejte peníze prostřednictvím Western Union.

9. Našli si vás sami

Zamyslete se, jak jste se do obchodu dostali. Proklikli jste se do něj z nevyžádané zprávy v mailu, aniž byste danému obchodníkovi dali v minulosti svolení zahrnovat vás novinkami? U takového spamu je téměř jistota, že něco nebude v pořádku. Rizikové jsou také reklamy, na které narazíte na sociálních sítích.

Kde obchod prověřit Základním pomocníkem je internetový vyhledávač. Prostě si jen zkuste dát název obchodu do adresního řádku a připsat slova jako hodnocení, recenze, zkušenosti, podvod, nebo anglicky scam, fraud. Prohlédněte si seznam rizikových obchodníků na stránkách České obchodní inspekce. Pomocí klávesové zkratky Ctrl F snadno vyhledáte, jestli obchod s danou adresou v seznamu figuruje. Podívejte se, zda je obchodník členem Asociace pro elektrickou komerci. Tady opět platí, že paní, která háčkuje a prodává originální zavinovačky tam nemá důvod být – obchodníci, kteří přeprodávají různorodé zboží, však členstvím získávají na důvěře. Prohlédněte https://www.whois.com – do vyhledávače zadejte internetovou adresu obchodu a přečtěte si, kde a na čí jméno je registrován. Městská památková zóna v Krnově prodávající boty je registrovaná na jméno Min Wang? Tak tady opravdu něco nehraje. Najděte si v kontaktech uvedenou adresu v Google maps a podívejte se pomocí street view, zda firma, která se prezentuje jako významný obchodník s elektronikou, nesídlí v garáži někde v Horní Dolní.

Co dělat, když zboží nedorazí