Předmanželskou smlouvu už má každý čtvrtý pár

Společné jmění manželů Co do něj patří Vše, co má majetkovou hodnotu a co nabudete za manželství, spadá do společného jmění manželů, tzv. SJM. Patří sem tedy například peníze (bez ohledu na to, kdo z páru je vydělá), auto, nemovitost, vybavení domácnosti, obrazy atd., ale také dluhy. O majetku v SJM manželé rozhodují společně. Co do něj nepatří Do SJM nebude patřit majetek získaný před uzavřením manželství. Spadat sem nebude ani to, co nabyl jeden z manželů darem, děděním či odkazem. Patřit sem nebude také třeba nemovitost, která by byla pořízená za peníze z dědictví. Dále je zde pak ještě několik dalších výjimek, s nimiž se ale v praxi nesetkáváme příliš často. O majetku, který je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, může tento rozhodovat sám.