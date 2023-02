KVÍZ: V dobrém i zlém. Čí jsou dluhy a co (ne)spadá do společného jmění manželů

Finanční otevřenost by měla tvořit jeden z pevných základů partnerského vztahu. Podle průzkumu společnosti Provident realizovaného právě při příležitosti Národního týdne manželství jsou v tomto ohledu české svazky celkem stabilní.

Dvě třetiny partnerů spolu diskutují o úmyslu vzít si půjčku, sjednat úvěr, hypotéku či využít kreditní kartu nebo kontokorent. Naproti tomu 23 procent lidí necítí potřebu předem svého partnera či manžela informovat o plánovaných finančních závazcích, jako je například zřízení kreditní karty, přečerpání kontokorentu nebo půjčka od rodiny.

Jenže zatímco v nesezdaném páru podobné rozhodování zůstává plně v rukou partnerů a záleží jen na jejich dohodě, manželský svazek i v ohledu společného zadlužování a řešení majetku celkem jasně obě strany zavazuje.

„Lidé by měli pamatovat na to, že většina dluhů vzniklých za dobu manželství se stává součástí společného jmění manželů a zpravidla za tyto dluhy odpovídají oba manželé. Je tedy nejen etické, ale i právně závazné svého manžela či manželku o záměru zadlužit se informovat předem,“ upozorňuje Lubomír Brůha, ředitel oddělení úvěrových rizik společnosti Provident.

V otázce vzájemné podpory při řešení případných finančních trablů mají Češi jasno. Téměř 60 procent dotázaných uvedlo, že pokud by do manželství nečekaně vstoupily partnerovy dluhy, situaci by řešili společně. Napospas dluhům a nevyřešeným závazkům by svého partnera nechalo jen 8 procent účastníků průzkumu.

Společné jmění manželů (SJM) poměrně přesně určuje občanský zákoník. Máte v tom jasno? Otestujte se v našem dnešním kvízu.