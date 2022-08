Proč už před svatbou je třeba mluvit otevřeně o financích i zdraví

Léto a prázdniny jsou obdobím svateb. Ne každý sňatek ale končí happyendem. Častý důvod pro rozvod bývají i finance. Znalost finanční situace obou z partnerů by proto neměla být ve vztahu tabu. Zvlášť pak v momentě, kdy partneři plánují společnou budoucnost a rozhodli se svůj vztah stvrdit manželským slibem.

Přestože do společného jmění manželů nevstupují do té doby nabyté majetky stejně jako závazky obou z partnerů, časem může dojít k situaci, kdy bude složité prokázat, kdo s čím vlastně vstoupil do manželství.

„Předejít takovým scénářům se dá uzavřením předmanželské smlouvy. Upravit majetkové vztahy je možné i v době manželství, a to sjednáním takzvaného režimu oddělených jmění u notáře, tím v podstatě dojde ke zrušení společného jmění manželů,“ popisuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Neshodám ohledně financí se v partnerském životě podle něj pak dá nejlépe předejít otevřenou komunikací. Jinak řečeno, netajit před partnerem žádné půjčky, exekuce nebo insolvence. Stejně tak je důležité zmínit třeba i vypůjčené peníze od rodiny a známých, protože i ty je třeba zaplatit.

„Otevřená komunikace mezi partnery dokáže překonat mnohé nesnáze, proto je vhodné ji otevřít ještě před svatbou,“ doporučuje Kučera.

Zaujmout ženu lze i jinak než penězi na dluh

Podle odborníků je na místě si ještě před sňatkem všimnout, jak budoucí manžel či manželka hospodaří s penězi. Zda zvládá určit správný poměr výdajů vůči příjmům. Není totiž výjimka, když se snaží muž svou partnerku zaujmout luxusem, který ale často pořídí na dluh. Jak dokládá příběh paní Jany z Vysočiny.

„S Honzou jsem se znala tři měsíce, od začátku to bylo jako v pohádce. Výlety, restaurace, dovolené v luxusních resortech. Exmanžel se živil jako prodejce aut, proto jsem vlastně nedokázala odhadnout, kolik vydělává. Ani jsme o tom nikdy nemluvili, veškeré výdaje platil on,“ říká Jana, která pracuje jako administrativní pracovnice.

Zanedlouho došlo na opulentní svatbu s honosnou hostinou a poté čerstvá novomanželka i s manželem odjela na svatební cestu. Společně pak bydleli v domě po jeho babičce, který vlastnila jeho matka. Plánovali, že si jej postupně zrekonstruují a z poloviny vyplatí bratra. Což si jako podmínku kladla Honzova matka. Bohužel zhruba rok po svatbě ale nabralo všechno jiný směr.

„Jednoho dne se stalo, že mi můj bankovní účet, kam mi chodila výplata, obestavil exekutor,“ vzpomíná Jana s tím, že nešlo o jediné překvapení takového druhu. Po několika týdnech dorazili exekutoři i k nim domů, aby provedli soupis majetku. Teprve poté se Jana dozvěděla o manželově půl milionové půjčce v bance, dluzích na sociálním a zdravotním pojištění, které se šplhaly ke sto tisícům korun a několika nesplácených kreditních kartách. Další peníze manžel dlužil v rodině a po známých.

„Veškeré dluhy šly i za mnou, protože jsme byli manželé. Na jejich splacení bych potřebovala se svým příjmem zhruba deset let, aniž bych něco ušetřila nebo si něco pořídila,“ říká Jana.

Po dlouhých diskuzích plných lží, kdy ji manžel obvinil z toho, že se zadlužil pro její finanční náročnost, se nakonec s jeho matkou dohodla, že se dům po babičce prodá a zaplatí se veškeré jeho, respektive jejich dluhy. Což se také stalo a Jana vzápětí podala žádost o rozvod. A protože neměli děti, žádný společný majetek a dluhy byly vyrovnány, za měsíc byla Jana znovu svobodná.

Nalít si čistého vína nikdy neškodí

Podle Davida Kučery není vůbec špatné, aby si partneři ještě před uzavřením manželství otevřeně pohovořili o financích, nejlépe formou několika otázek. První z nich je, jestli má některý z nich nějaké dluhy, ať už u bank, nebankovních společností, nebo rodiny a přátel. Pokud ano, je dobré si říci kolik celkem a jak vysoká je měsíční splátka.

„Pomůže to zmapovat dluhy ještě před společným jměním manželů (SJM) a bude jasné, že některé dluhy se pouze sloučily již v rámci SJM, přičemž ale fakticky nezanikly,“ vysvětluje.

Stejně tak by měli partneři znát nesplacené dluhy a exekuce v posledních deseti letech. Existuje-li totiž pravomocný rozsudek soudu nebo platební rozkaz, potom se právo věřitele promlčí za deset let. Do této lhůty však lze nařídit exekuci. Když je všechno v pořádku, není od věci si podle finančního poradce popovídat o plánech.

„Formou společného večera si partneři mohou sestavit každý svou finanční bilanci. Ty pak sloučit a získat přehled o tom, jaké budou schopni vytvářet rezervy, zda jim například zbude na splátku hypotéky pro řešení vlastního bydlení,“ říká poradce. „Zároveň je potřeba si otevřeně říci, čeho jsou ochotni se případně vzdát ve svém životě, aby naplnili své společné cíle,“ doplňuje.

Na místě je promluvit si i o zdravotním stavu

Od věci si podle Kučery je třeba si otevřeně promluvit i o zdravotním stavu. To proto, že i léčba a případná rekonvalescence a omezení se dnes odráží ve finanční kondici domácích rozpočtů.

„Jakkoli se to někomu může zdát přespříliš, jde o zodpovědný přístup a důkaz vzájemné důvěry. Určitě takovou otázku nelze brát vypočítavě,“ vysvětluje.

Za důležité považuje se zeptat na materiální a životní cíle a třeba i fantastické sny v životě. Pokud zůstaneme čistě u financí, zatímco jednomu stačí malý byt na sídlišti, druhý může toužit po velkém domě se zahradou a psem.

„Velkým rizikem pro vztah jsou mnohdy nenaplněná očekávání, která neústí ani ve variantu, se kterou partneři na počátku počítali,“ upozorňuje v této souvislosti Kučera s tím, že výjimečné nejsou ani situace, kdy například jeden z partnerů přijde o práci nebo vážně onemocní a najednou si rodina nebude moci dovolit to, co bylo dosud standardem.

„Nedokážeme se v životě nikdy připravit na vše. Což platí i ve vztazích a financích. Současnost nám ale ukazuje, že v uvozovkách zvítězí ten, který se dokáže přizpůsobit. A ne ten, kdo tvrdošíjně bojuje za své jistoty,“ uzavírá Kučera, který je se svou ženou již téměř 25 let.