Zmapovali jsme aktuálně nejlepší spořicí účty. Bodují tři banky

Aktuálně nejvýhodnější zhodnocení vkladů je u Trinity Bank, MONETA Money Bank a Expobank. Vyplývá to z analýzy, kterou ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborného portálu Finparáda.cz mapujeme situaci na bankovním trhu.

V prosinci analýzou prošlo více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt od 17 bankovních institucí. „Do porovnání byly zahrnuty také spořicí účty s časově omezenými akcemi a akcemi pro nové klienty. Hodnocena byla výnosnost spořicího účtu za rok včetně všech bonusů a zvýhodnění jak pro stávající, tak pro nové klienty,“ říká Jan Bachura, analytik Scott α Rose.

V případě, že banka úročí jednotlivá vkladová pásma různou úrokovou sazbou, byl proveden výpočet reálné úrokové sazby a výnosu, který klient získá. „Jedná se tedy vždy o součet výnosů, které klient získá v nižších a vyšších vkladových pásmech,“ dodává Bachura.

Aktuální dění na bankovním trhu

Úrokové sazby na spořicích účtech v současné době výrazně rostou. „Na začátku prosince zvýšila úrokové sazby Česká spořitelna, Equa bank, Fio banka, Hello bank!, mBank a Raiffeisenbank,“ přibližuje analytik Scott & Rose aktuální dění na bankovním trhu.

Jak dodává, úrokové sazby u většiny bank se aktuálně pohybují v rozpětí 1,50 až 2,58 %. Banky se ale liší především v tom, do jakého limitu jsou vklady těmito aktuálními sazbami úročeny.

Třeba mBank má pro úrokovou sazbu 1,50 % limit 100 tisíc korun, Raiffeisenbank 150 tisíc korun a ještě vyšší limit má pro úrok 1,50 % například Česká spořitelna, Equa bank a Fio banka, a to do 200 tisíc korun. U Hello bank! lze nyní částku do 200 tisíc úročit sazbou 1,8 % a například Banka CREDITAS zhodnotí vklad do 350 tisíc korun roční úrokovou sazbou 2 %.

Některé banky přidávají k úrokovým sazbám u svých spořicích účtů i další podmínky, kupříkladu Sberbank zhodnotí vklad na spořicím účtu do jednoho milionu korun za předpokladu vedení i běžného účtu.

Meziroční inflace ale v říjnu stoupla na 5,8 procenta, nejvíce od října 2008 a podle ekonomů má inflace vrchol ještě před sebou. Banky sice v posledních dnech v reakci na zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou začaly zvyšovat úročení spořicích účtů, které již v některých bankách přesahuje dvě procenta. Vzhledem k inflaci však vklady stále ztrácejí na hodnotě.

Na „spořácích“ by lidé proto měli mít jen určitou část svých úspor, což platí zejména v době nízkých úrokových sazeb. Podle průzkumu Generali Investments CEE však téměř desetina Čechů s inflací vůbec nepočítá a peníze stále odkládá v hotovosti. Mezi lidmi se základním vzděláním je to dokonce pětina. Dalších 14 procent lidí pak považuje za nejlepší našetřené peníze ponechat na běžném účtu.

„Data nám navíc ukazují, že se nejedná o malé částky. Více než pětina Čechů má v hotovosti nebo na běžném účtu přes 100 tisíc korun. Jejich úspory se jim tak nejen nezhodnocují, ale navíc jsou vystavené inflaci a hodnotu reálně ztrácí,“ říká obchodní ředitel Generali Investments CEE Petr Mederly.

Žebříček spořicích účtů v prosinci 2021

Ve spolupráci s Finparádou proto mapujeme během roku nejlepší spořicí účty ve třech kategoriích:

Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.

Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.

Velký střadatel s možností vkladu nad 600 000 Kč.

Aktuální prosincový žebříček spořicích účtů je přitom výjimečný. Všechny tři kategorie mají shodné vítěze: Trinity Bank, MONETA Money Bank a Expobank. Tyto tři banky totiž v současné době nabízejí nejvýhodnější spořicí účty pro vklady do 1,5 milionu korun.

Nejlepší spořicí účty ve všech třech kategoriích – v prosinci 2021 Banka Název účtu Úroková sazba Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+(Dobrý klient) 2,58 % MONETA Money Bank Spořicí účet Spoříto B 2,50 % Expobank Neo účet 2,01 % Zdroj: Finparáda.cz

Nejlepší spořicí účet ve všech třech kategoriích pro vklady do 300 tisíc korun, od 300 tisíc do 600 tisíc korun a pro vklady nad 600 tisíc má aktuálně Trinity Bank. Od 25. listopadu 2021 zvýšila Trinity Bank úrokovou sazbu u tohoto spořicího účtu z 2,08 % p.a. na 2,58 % p.a., a to bez omezení výše vkladu. Úroková sazba se vztahuje na spořicí účty založené od 1. října 2021 v rámci marketingové akce „Dobrý klient“ a na nově vložené peníze (v hotovosti nebo zaslané z jiné banky). Spořicí účet je možné sjednat prostřednictvím formuláře na webových stránkách banky nebo je možné využít k podpisu kurýrní službu. Smlouvu lze také uzavřít i na některé ze čtyř poboček banky.

Na druhém místě je aktuálně MONETA Money Bank se spořicím účtem Spoříto B, u kterého banka zvýšila úročení 20. listopadu 2021. Nově tak klienti získají úrokovou sazbu ve výši 2,5 % p.a. pro vklady do 1 milionu korun (původně 1,5 % p.a.) a 0,50 % p.a. pro vklady nad tuto částku. Noví klienti si mohou spořicí účet založit online či na pobočce banky. Stávající klienti využívající mobilní aplikaci Smart Banka mohou spořicí účet sjednat přímo v této aplikaci. V rámci spořicího účtu je také možné uspořené peníze roztřídit do obálek například podle účelu následného použití. Peníze lze libovolně převádět z běžného účtu na spořicí účet a zpět.

Na třetím místě se nyní umístila Expobank s NEO účtem, který je od 15. listopadu 2021 úročen sazbou 2,01 % p.a., a to bez omezení výše vkladu. Neo účet je kombinací běžného a spořicího účtu. Lze jej založit online prostřednictvím webového formuláře banky.