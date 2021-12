ZMAPOVÁNO: Jaké jsou výhody spořicích účtů a jak banky zvedají úroky

To, že na penězích uložených v bance se nebohatne, tuší asi každý. Ale klasické spoření úplně nezatracujte – má smysl pro uložení finanční rezervy, peněz od Ježíška (než se rozmyslíte, co s nimi dál) či těch, o kterých víte, že je budete brzy potřebovat – třeba jako vlastní vklad u hypotéky při koupi nemovitosti.

I na krátkou dobu je však lepší peníze uložit někam, kde vydělají alespoň něco. Spořicí účty mají hned několik výhod:

1. Můžete si je založit, i když v bance nemáte běžný účet. Případně si účet založíte současně, ale je zdarma a nemusíte ho využívat, výjimkou je jen Airbank, účet sice je zdarma, ale úroková sazba 1,5 % se počítá, jen když pětkrát v měsíci zaplatíte kartou.

2. Spořicí účet snadno sjednáte přes internet či mobilní aplikaci.

3. Elektronicky také snadno peníze převedete na jiné konto – hotové to je okamžitě, žádné dlouhé výpovědní lhůty tu nejsou. Jen u některých bank nemůžete peníze posílat kamkoli, ale nejprve na své konto u dané banky a pak teprve jinam. Jde však jen o pár kliknutí navíc, která příliš časově nezdrží.

4. Vklady na spořicích účtech jsou pojištěny do výše 100 000 eur, to odpovídá 2,5 milionu korun v jedné bance. Vzhledem k tomu, že s nejvýhodnějšími úrokovými sazbami banky cílí na klienty s úsporami do sto padesáti tisíc až milionu, je to dostatečné.

Jediným limitujícím prvkem jsou u spořicích účtů pro střadatele hranice, které stanovují samy banky – zvýhodněný úrok obvykle neplatí pro celý vklad, ale jen pro částku v určitém limitu. Kdo naspoří víc, dostane z částky nad limit úrok nižší nebo žádný.

Expobank a Trinity výši vkladu nijak neomezují, jejich zhodnocení přitom patří k těm vyšším. Úspory se nevyplatí ukládat u UniCredit – jejich úrok 0,05 % vypadá v konkurenci ostatních jako zapomenutý v čase.

Většina bank omezuje nejvýhodnější částku limitem, co jej přesahuje, pak úročí výrazně méně, nebo vůbec