Stavební spoření má šanci porazit inflaci. Zvedá se úročení vkladů

„Při současné inflaci ve výši kolem 6 % s krátkodobým výhledem jejího růstu k 7 % se může zdát výnos stavebního spoření stále nízký, zejména s ohledem na šestiletou vázací dobu, v níž klient nesmí peníze vybrat, aby nepřišel o státní příspěvek. Ovšem v tomto případě právě šestiletá vázací doba hraje ve prospěch klienta,“ říká Karel Šulc, místopředseda představenstva společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Současná míra inflace sice převyšuje výnos stavebního spoření. Ovšem Česká národní banka (ČNB) svými razantními kroky a prudkým zvyšováním základních úrokových sazeb proti ní tvrdě bojuje. Je tak pravděpodobné, že se inflace brzy opět vrátí k inflačnímu cíli – tedy do pásma mezi 1 % a 3 %. Stavební spoření uzavřené dnes tak bude reálně vydělávat.

„Výnosy ze stavebního spoření jsou natolik vysoké, že celkový výnos za šest let spoření téměř jistě překoná kumulovanou hodnotu inflace za stejné období,“ poznamenává analytik Petr Kielar z odborného portálu Stavebky.cz.

„Pro optimální výnos stavebního spoření je potřeba s tímto produktem správně pracovat. Nejdůležitější je pravidelně spořit částku pro maximalizaci státního příspěvku, tedy 20 tisíc korun ročně, a smlouvu držet šest let,“ radí Karel Šulc. „Stavební spořitelny nabízejí svým klientům navíc úvěry ze stavebního spoření, jejichž sazby jsou sjednány již ve smlouvě o stavebním spoření a jsou neměnné. Díky tomu mají účastníci stavebního spoření zajištěnou možnost získat úvěr s pevnou a předem známou úrokovou sazbou,“ dodává Petr Kielar.

Stavební spoření patří dlouhodobě k nejoblíbenějším spořicím produktům v České republice. Nabízí totiž optimální mix doby spoření, výše úročení a státní podpory.

„Právě dvoutisícová státní podpora je u stavebního spoření jedno z největších lákadel. Její získání je přitom jednoduché. Stačí za rok naspořit na ´stavebku´ 20 000 korun. Ať už jednorázově, nebo postupně. Pokud si stavební spoření založíte ještě do konce roku a do silvestrovské půlnoci na něj vložíte zmíněnou potřebnou částku, o státní podporu za letošní rok také nepřijdete,“ vysvětluje Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Pro získání příspěvku lze také vložit jednorázově celkovou částku 120 tisíc korun a dalších šest let, tedy po dobu trvání stavebního spoření, se pak není potřeba o nic starat. „Důležité ale je, abyste měli k účtu stále připojený požadavek na státní podporu. Ten s vámi vyřídí pracovník spořitelny při sjednání smlouvy. Jedině tak se budou do dalších let přelévat peníze nad limit nutný pro státní podporu na jeden rok, tedy nad 120 tisíc korun,“ doplňuje Jiří Šedivý.

Přehled akcí stavebních spořitelen

V závěru roku přicházejí stavební spořitelny s nabídkami, které mohou zhodnocení vkladů ještě o něco vylepšit. Aktuálně jsou na trhu dostupné časově omezené akce, u kterých lze získat zvýhodněné úročení, odpuštění poplatku za uzavření smlouvy i další bonusy.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

Buřinka od počátku prosince zvýšila úrokovou sazbu u nově uzavíraných smluv na 1,5 % ročně. Navíc lze získat prémii až 2 000 korun, která zcela pokryje cenu za uzavření smlouvy s cílovou částkou 200 tisíc korun. Zhodnocení vkladu tak dosáhne 4,3 %, a to vlivem úroků, státní podpory a aktuální prémie. Podmínkou je naspořit nebo vložit do čtyř měsíců od uzavření smlouvy alespoň 2 000 korun. Akci může využít každý, je určená i pro děti a smlouva se dá uzavřít online i na pobočkách. Buřinka také nemá žádné sankce za předčasné ukončení smlouvy nebo poplatky za rychlou výplatu peněz po ukončení spoření.

ČSOB Stavební spořitelna

Akční nabídka ČSOB Stavební spořitelny odstartovala 10. prosince a týká se prvotních nebo následných smluv. Vklady jsou úročené základní sazbou 0,60 % a při pravidelném spoření je na konci 6 leté vázací doby, kdy klient smlouvu vypoví, připsán roční úrokový bonus 0,40 % p.a. Do 31. 3. 2022 je potřeba vložit na účet minimálně 1 % cílové částky. Uzavření smlouvy je zcela zdarma (až do cílové částky 5 milionů korun). S cílovou částkou 150 tisíc až 300 tisíc korun, prémií 2 000 korun, měsíčním vkladem 1 700 korun a maximální státní podporou ve výši 2 000 korun je zhodnocení bez odečtení 15 % daně až 4,1 % ročně.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Od poloviny listopadu jsou u nových smluv vklady úročeny sazbou 1,5 % p. a. Sjednání smlouvy s cílovou částkou od 200 tisíc korun je navíc akčně bez vstupního poplatku (ten je standardně 1 % z cílové částky). Kdo si ke stavebnímu spoření zřídí v RB zároveň Chytrý účet, pak v rámci tohoto balíčku získá prémii 1 000 korun na Chytrém účtu a prémii 1 000 korun na stavebním spoření. K Chytrému účtu, který banka vede zdarma, je vydána debetní karta, s níž jsou zdarma výběry po celém světě. Spolu s úsporou na sjednání spoření bez poplatku lze v rámci balíčku dosáhnout na celkový bonus 4 000 korun. Roční výnos včetně státní podpory pak činí až 4,76 %.

Moneta stavební spořitelna

Uzavření smlouvy o stavebním spoření je u Monety stavební spořitelny aktuálně bez poplatku prostřednictvím všech online kanálů (webové žádosti, mobilní aplikace Smart Banka a Internet Banky). Zdarma je i sjednání smlouvy na pobočkách banky MONETA a prostřednictvím poradců, pokud klient uzavře smlouvu s cílovou částkou minimálně 200 tisíc korun a na účet vloží vklad ve výši 1 % ze sjednané cílové částky do 4 měsíců od uzavření smlouvy. Roční úroková sazba z vkladu je ve výši 1,5 % bez jakýchkoliv podmínek a je garantována minimálně po dobu 6 let. Spolu s maximální státní podporou, která činí 2 000 korun ročně, lze dosáhnout na průměrné roční zhodnocení až 4,83 %.

Moneta má také zvýhodněné nabídky pro děti a mladé do 24 let a dále pro klienty ve věku 55 plus. Smlouvu s tímto zvýhodněním lze uzavřít na pobočkách banky nebo přes poradce buď na cílovou částku 200 tisíc korun, nebo 500 tisíc korun. Při sjednání smlouvy na tyto stanovené cílové částky je zdarma poplatek za uzavření smlouvy.

Modrá pyramida

Zvýhodněné úročení vkladů u nově uzavřených smluv má v akční nabídce rovněž Modrá pyramida. Celý zůstatek na smlouvě až do výše 300 tisíc korun je úročený standardním úrokem 0,50 % (tarif Alfa) a navíc lze získat i úrokový bonus ve výši 1 %. Pro získání úrokového bonusu je však třeba během šestiletého vázacího období dodržet předepsané podmínky, což znamená vložit k 31. prosinci kalendářního roku alespoň 6 % z cílové částky. Poplatek za uzavření smlouvy není účtován bez ohledu na výši cílové částky.

Další zvýhodněná nabídka je rovněž u stávajících smluv, kterým zbývá 12 měsíců do konce šestiletého vázacího období. V takovém případě je možné získat k základnímu úroku 0,5% (tarif Alfa) navíc úrokový bonus ve výši 1,3 %, a to prodloužením doby spoření o tři roky nebo šest let. Navýšení smlouvy je v takovém případě bez poplatku.