Britské účty luxuje armáda podvodníků, za půl roku zmizelo téměř 23 miliard

Pro 78letou Annu to byla e-mailová nabídka slevy na elektrický zubní kartáček, která odstartovala sérii událostí, jež jí zničily život. Pár minut poté, co zadala údaje ze své platební karty, se jí ozvala její banka a upozornila ji na probíhající podvodné transakce. Následující den jí zavolal Robert Clayton z britského finančního regulátora FCA (Financial Conduct Authority), který ji oznámil, že její úspory jsou v ohrožení.