Google a Facebook selhávají v boji s podvodnými reklamami. Nahlášení nestačí

Až 34 procent osob, které používají služby webového vyhledávače Google, se i přes nahlášení opakovaně setkalo s podvodnou reklamou. V případě Facebooku jde až o 26 procent uživatelů. Informoval o tom portál Sky News.

Data poskytla a zpracovala skupina pro práva spotřebitelů Which. Podle té se zmíněným společnostem opakovaně nedaří podvodné reklamy odstranit, a to i přesto, že to firmy již dlouhou dobu slibují. Skupina proto vyzývá, aby se takovým selháním v USA předešlo úpravou legislativy.

Podle studie až polovina všech dotázaných uvedla, že podvodné inzeráty nenahlašují. Třetina dokonce pochybuje, že by takový krok mohl něco změnit.

Skupina Which proto spustila službu, kde uživatelé jednotlivých webů mohou případně takovou reklamu bezplatně nahlásit. Kromě toho tato služba přinese spotřebitelům i možnost seznámení se s nejnovějšími taktikami internetových podvodníků, na které mohou lidé na internetu narazit.

„Podvodná aktivita je na sociální síti Facebook zakázána. Náš bezpečností tým, který čítá až 35 000 pracovníků, usilovně ve spolupráci s nejlepší umělou inteligencí pracuje na tom, aby se takové reklamy uživatelům nezobrazovaly. Rovněž všechny žádáme, aby nám podezřelé reklamy nahlašovali,“ uvedl pro server Sky News mluvčí společnosti Facebook.

„Všechny reklamy neustále kontrolujeme. Díky této kontrole jsme zablokovali již více než 3,1 miliardy reklam, a i nadále budeme pracovat na tom, aby takové problémy nenastávaly. K tomu nám pomohou i přísnější zásady, které jednotlivé druhy reklam více upravují,“ řekl mluvčí Googlu.