Nekonečná story nedostatku čipů. Vyrábějí se z ruských i ukrajinských surovin

K ukrajinskému přístavu Oděsa se přesouvají ruské válečné lodě. Místní se připravují na obranu. Kromě dvou největších ukrajinských přístavů je Oděsa rovněž sídlem firmy Cryoin, která produkuje neon pro výrobu polovodičů. Představuje důležitého dodavatele tohoto plynu pro společnosti v Evropě, Japonsku, Koreji, Číně i Taiwanu.

Když minulý čtvrtek odstartovala ruská invaze na Ukrajinu, Cryoin podle magazínu Wired přerušil produkci. Vzhledem k okolnostem je od té doby běžný chod firmy nejspíš pozastaven.

Neon vzniká jako vedlejší produkt ruského ocelářství. Následně se zpracovává a čistí na Ukrajině ve firmách, jako je Cryoin. V upravené formě se používá v laserech sloužících k výrobě polovodičů. Z druhé zmiňované suroviny, palladia, se zas vyrábí senzory a paměti MRAM.

Rusko-ukrajinská výroba neonu a palladia je pro svět zásadní, ještě o něco důležitější je pro Spojené státy. Podle odhadů analytické společnosti Techcet pochází více než 90 procent amerických dodávek neonu právě z Ukrajiny.

Americká administrativa nicméně varovala své domácí výrobce čipů před možným omezením dodávek už na začátku února, tedy ještě před ruskou invazí. Vyzvala americké firmy, které mají co do činění s neonem a palladiem, aby své zdroje diverzifikovaly. Bílý dům argumentoval tím, že Rusko může USA „oplatit“ sankce, které se tehdy zaměřovaly zejména na plynovod Nord Stream 2 a na některé ruské banky. Od té doby se mnohé změnilo, nicméně šance, že se dodávky neonu a palladia přeruší, se ještě zvýšila.

Svým varováním chtěl Bílý dům mimo jiné předejít situaci, která nastala v roce 2014. Když tehdy Ruská federace anektovala Krym, vzrostla cena neonu podle Komise pro mezinárodní obchod o 600 procent.

Analytici se nicméně podle Wall Street Journal nedomnívají, že by ruská invaze zdražila polovodiče podobně, jako to udělala s benzinem. Firmy vyrábějící čipy své zdroje od anexe Krymu diverzifikovaly a na základě upozornění Bílého domu se prý dostatečně předzásobily. Problém by nicméně mohl nastat, pokud se konflikt na Ukrajině bude prodlužovat.

„Bude to mít dopad,“ komentovala dění generální ředitelka společnosti Techcet Lita Shon-Roy pro CNBC. „Bude to i nadále omezovat zdroje čipů pro automobilový průmysl,“ dodala.

S nedostatkem čipů se globalizovaný svět potýká už od začátku pandemie. Covid v roce 2020 uzavřel automobilové továrny. Dodavatelé čipů nechtěli přijít o odbyt a tak přesměrovali své výrobky do odvětví spotřební elektroniky. Poté, co se automobilový průmysl probudil z covidového spánku, nebylo najednou možné zásobovat jej a zároveň i spotřební elektroniku, neboť poptávka po výrobcích druhé jmenované oblasti, tedy po osobních počítačích, chytrých telefonech a podobně, během pandemie skokově narostla.

Do toho se přidal rozmach elektromobility, který si žádá víc čipů. Výrobu navíc v posledních dvou letech komplikovaly výpadky v asijských i amerických továrnách. České automobilky musely kvůli nedostatku čipů pozastavovat výrobu.