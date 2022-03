Válka mění ceny pohonných hmot každý den, Češi tankují do nádrží i kanystrů

Pohonné hmoty letí každý den nahoru a v nejbližších dvou týdnech nastane zdražení o dalších 60 až 70 haléřů, což je jisté podle vývoje ceny cena ropy za barel a kurzu koruny, uvedl pro iDNES.cz analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

A další zdražování může nastat pokud bude přetrvávat rusko-ukrajinský konflikt, případně ještě zrychlit v případě přerušení dodávek.

Napilno tak mají všechny sítě čerpacích stanic, které téměř nestíhají aktualizovat ceny pohonných hmot.

„Ceny na našich benzínkách jsme měnili v pondělí i v úterý. A nyní se chystáme cenu navýšit i během dnešního dne,“ potvrdil ve čtvrtek spolumajitel čerpacích stanic Tank Ono Jiří Ondra.

Čerpací stanice cenu pohonných hmot tvoří podle obchodování na burze a podle evropských cen. Nákupní ceny pohonných hmot jsou tedy totožné, maximálně se liší v haléřích. „Spíš záleží na tom, kdo si určí vlastní marži a jak dlouho vydrží se starými zásobami a cenový rozdíl se může pohybovat i okolo dvou či tří korun. My jsme ve čtvrtek nakupovali naftu a benzin už za 37,50 koruny, což je opravdu drahé,“ doplňuje Jiří Ondra.

Ceny letí vzhůru

Hlavním důvodem, proč ropa skokově vystřelila směrem vzhůru, je rusko-ukrajinský konflikt, na který citlivě reagují investoři. Momentálně se cena barelu ropy blíží 120 dolarům.

„Důležité je ovšem i to, že ropa se kotuje v dolarech za barel a nepříjemných dalším faktem je, vedle rostoucí ceny v dolarech je i oslabená koruna, která je dneska za 23,3 za dolar. To znamená, že korunová cena ropy, která vstupuje do rafinérii, samozřejmě dál vytváří tlak na růst ceny,“ vysvětluje vedoucí pracovní komise pro paliva České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.

Další faktor, který zvyšuje cenu pohonných hmot je to, se povinně musí do paliv přidávat biosložka. „Jejím zdrojem jsou cukernaté, olejnaté nebo škrobnaté plodiny, ze kterých vyrábíme biolíh do benzinu nebo methyl-ester do nafty. Tyto komodity se na burze také obchodují za vyšší ceny,“ dále pokračuje Loula.

Ropa však zatím bez problému proudí jak z Inglostadtu, ropovodem IKL, tak i z ropovodu Družba, takže distributoři zatím hlásí technologické maximum v zásobách pohonných hmot, uvedl zástupce České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

To ovšem zákazníky příliš nezajímá a v těchto dnech na čerpacích stanicích panuje tankovací panika. „Lidi totálně blázní, na pumpě stojí i hodinovou frontu. Tankují do zásoby, do kanystrů. Naše pobočky jsou totálně zasekané, protože lidí panikaří a bojí se, že to neskutečně zdraží,“ říká zástupce Tank Ono.



Na ostatních čerpacích stanicích, kde se ceny ještě drží pod čtyřicet korun, je situace obdobná.