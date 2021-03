Malá součástka = velké problémy. Automobilky jsou v pozici, kterou neznají

Držet sklad stojí obrovské peníze, automobilky je proto systematicky přesouvají na silnice, do návěsů kamionů. Je to šílené, ale nic lepšího než just-in-time zatím nikdo nevymyslel. Výrobce nemusí držet sklad a zodpovědnost za to, aby byly díly ve výrobě na čas, je na dodavatelích.



Přetahování o čipy

Až donedávna to fungovalo velmi dobře. Jenže jak se z aut stávají více tablety na kolech, začínají automobilky nakupovat stále více u stejných dodavatelů jako výrobci elektroniky. A protože je autobyznys výrazně méně maržový než ten s mobily nebo chytrými hodinkami, nechce se automobilkám své partnery přeplácet; navíc na tuto pozici nejsou zvyklé, obvykle drží své dodavatele „pod krkem“. Jenže teď jim s pandemií koronaviru ještě došly čipy; nikoho moc nenapadlo je skladovat, to výrobci aut dávno zapomněli, nejsou na to zařízení.