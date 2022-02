Spojené státy zvažují uvalení sankcí na ruskou centrální banku, které by se týkaly velké části rezerv ve výši 643 miliard dolarů, jež ruský prezident Vladimir Putin nashromáždil před invazí na Ukrajinu. Ekonom Lukáš Kovanda krok označil za „finanční jaderné tlačítko“. Podle jeho kolegyně Danuše Nerudové by to znamenalo ekonomický konec Putinova režimu.