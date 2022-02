Ceny ropy po víkendu znovu rostou, barel opět atakoval sto dolarů

Kolem 09:30 SEČ přidával Brent asi 4,2 procenta na 102,50 USD za barel. Americká lehká ropa WTI si připisovala 4,6 procenta a obchodovala se zhruba za 95,80 dolaru za barel.

Západní mocnosti se o víkendu dohodly, že odpojí vybrané ruské banky od globálního platebního systému SWIFT. Jaderná pohotovost a zásah proti bankám zvyšují obavy z narušení dodávek ropy z Ruska, které je druhým největším producentem této suroviny na světě. Na globálních dodávkách ropy se země podílí zhruba deseti procenty.

Analytik společnosti OANDA Jeffrey Halley uvedl, že zisky ropy brzdí to, že stále není jasné, kterých bank se sankce dotknout a zda budou vyňaty ze sankcí platby za energie.

Trhy také uklidnila naděje na jednání mezi Ruskem a Ukrajinou na běloruských hranicích. Bude to první takové jednání od invaze Ruska z minulého týdne. Pokud by na jednání došlo k nějakému pokroku, mohl by na trzích nastat prudký obrat, domnívá se Halley.

Na pozadí válečného konfliktu se 2. března uskuteční schůzka Organizace zemí vyvážejících ropu a jejích spojenců v čele s Ruskem. Očekává se, že skupina označovaná jako OPEC+ se bude držet svých plánů a že od dubna zvýší dodávky ropy na trh o dalších 400 tisíc barelů denně, uvedla agentura Reuters.