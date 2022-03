Abramovič prodává londýnské nemovitosti, tvrdí poslanec. Děsí se sankcí

„Myslím, že se bojí sankcí, a proto už zítra prodá svůj dům a také další byt. Mám obavy, že se těmito věcmi zabýváme příliš dlouho,“ uvedl Bryant ve svém úterním projevu v parlamentu. Podle něj vláda postupuje v uvalování sankcí příliš pomalu.

Spojené království v reakci na útok na Ukrajinu uvalilo sankce na více než 100 ruských jednotlivců a jiných subjektů. Abramovič zatím v seznamu není, a proto je miliardář, jehož čisté jmění odhaduje Bloomberg Billionaires Index na 13,5 miliardy dolarů (zhruba 308 miliard korun), pod rostoucím tlakem britských politiků.

Abramovič v sobotu předal „dozor a péči“ anglického fotbalového klubu správní radě klubové charitativní nadace. V praxi to nejspíš znamená, že se dočasně stahuje do ústraní, aby ochránil klub před případnými britskými sankcemi v souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu. Majitelem klubu stále zůstává. Podle poslance Bryanta by však anglický klub vlastnit neměl.

Ruský miliardář vlastní v Londýně několik domů. Podle listu The Times Chris Bryant hovořil pravděpodobně o Abramovičově sídle v luxusní ulici Kensington Palace Gardens, které má hodnotu přes 150 milionů liber (přes 4,5 miliardy korun). V případě bytu by se mohlo jednat o třípatrový penthouse, který koupil v roce 2018 za 22 milionů liber (asi 673 milionů korun).

Dům Romana Abramoviče v Kensington Palace Gardens v Londýně

O prodeji Abramovičových nemovitostí se zmínil také švýcarský podnikatel Hansjörg Wyss. „Abramovič se momentálně snaží prodat všechny své nemovitosti v Anglii. A také se chce urychleně zbavit Chelsea. Společně s dalšími třemi lidmi jsme v úterý dostali nabídku klub koupit,“ řekl Wyss v rozhovoru pro deník Blick.