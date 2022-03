Abramovič prodává Chelsea, ale chce moc peněz, tvrdí švýcarský miliardář

Šestaosmdesátiletý miliardář Wyss se o možné koupi úřadujících šampionů Ligy mistrů rozpovídal v rozhovoru pro deník Blick.

„Abramovič se momentálně snaží prodat všechny své nemovitosti v Anglii. A také se chce urychleně zbavit Chelsea. Společně s dalšími třemi lidmi jsme v úterý dostali nabídku klub koupit,“ řekl Wyss. Podle něj je ale cena za jeden z největších světových fotbalových klubů přemrštěná.

„Zatím si říká o moc peněz. Chelsea ho stála dvě miliardy liber, ale momentálně klub nemá peníze. To znamená, že kdo do toho obchodu půjde, bude jen kompenzovat Abramovičovy ztráty,“ uvedl Wyss, jehož majetek je odhadován na zhruba šest miliard dolarů (138 miliard korun). Podle svých slov by nechtěl klub koupit sám, ale jedině „s šesti až sedmi dalšími investory“.

Pětapadesátiletý majitel Chelsea se k jeho tvrzení nevyjádřil.

Abramovič je jedním z mnoha ruských oligarchů či společností, kterým hrozí sankce kvůli ruskému útoku na Ukrajinu. I proto odpověděl žádosti z ukrajinské strany a pokusit se pomocí svého vlivu invazi ukončit.

On sám dosud žádným sankcím nečelil. Ustoupil ale výzvě členů britského parlamentu, aby se vzdal kontroly nad Chelsea, kterou vlastní od roku 2003.

Během bezmála dvacetileté Abramovičovy éry se z Chelsea stal jeden z nejsilnějších týmů v Anglii i Evropě. Londýnský klub vyhrál pětkrát Premier League a Anglický pohár a dvakrát Ligu mistrů a Evropskou ligu. K nejslavnějším postavám posledních let patří český brankář Petr Čech, jenž nyní působí ve vedení klubu.