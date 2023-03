Radši kolo než metro. Megaměsta dumají, jak znovu naplnit veřejnou dopravu

Londýnský policista na koni před budovou Bank of England, centrální bankou Velké Británie (31. března 2020)

Jsou to tři již roky, co covid nadobro změnil způsob, jak mnozí z nás pracují i jak se do svého zaměstnání dostávají. Na začátku pandemie se mnoho kancelářských pracovníků stěhovalo z velkých měst, nalézalo kancelářské prostory doma. Jiní zanevřeli na veřejnou dopravu a začali chodit do práce pěšky nebo jezdit na kole. Další začali do práce jezdit autem, i když to znamenalo delší dojíždění.

Mnohé z těchto změn se možná natrvalo vtiskly do způsobu dopravy ve velkých městech, která se nyní snaží nalákat pracovníky zpět do kanceláří a dopravních systémů. Situaci zmapovali reportéři z Bloomberg News: