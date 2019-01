Nudlemi proti přeplněnému metru. Tokio se snaží omezit dopravní špičku

Zájemci o účast v projektu nejdříve musí přes internet zaregistrovat kartu, kterou používají při vstupu do metra, informují The Japan Times. Poté musí deset dní v řadě vyrazit metrem do práce v době před dopravní špičkou.

Pokud podmínky splní alespoň tři tisíce lidí, dostanou kupon, který mohou v nádražních restauracích zdarma vyměnit za misku japonských nudlí soba a tempuru (kousky ryb, zeleniny nebo ovoce zapečené v těstu).

Přestože jsou podmínky poměrně tvrdé, vouchery jsou v Japonsku velmi oblíbené. „Hodně restaurací si tady provozuje různé kupony, na které se sbírají razítka, a za třeba 20 razítek máte jídlo zdarma,“ říká Daniel Hosák, který v Tokiu dlouhodobě žije.

Pokud se akce metra zúčastní méně než dva tisíce lidí, žádnou odměnu nedostanou. Pokud mezi dvěma a třemi tisíci, dostanou jen nudle. Taková situace však pravděpodobně nehrozí. Do akce se již totiž podle informací National Public Radio přihlásilo přes šest tisíc lidí.

Naplněnost 199 procent

Akce platí jen pro úsek mezi stanicemi Tōyō-Katsutadai a Monzen-Nakachō. Podle dat japonského ministerstva dopravy tímto úsekem mezi 7:50 a 8:50 ráno denně projede necelých 76,5 tisíce lidí. Kapacita všech vlaků na trati je přitom jen 38 400 pasažérů.

Z toho podle japonských dat vyplývá naplněnost linky na 199 procent, přičemž 100 procent znamená, že nejsou volná místa k sezení. Hodnota dvě stě procent pak poukazuje na to, že dochází ke kontaktu mezi pasažéry, kteří na sebe znatelnou silou tlačí.

„Zcela běžně se stává, že se do soupravy nevejdu a musím počkat na další,“ potvrzuje Hosák. „A pak tu máte zaměstnance v rukavičkách, co pomáhají lidi napěchovat do metra,“ dodává.

Někteří experti varují před tím, že by se situace v tokijské hromadné dopravě mohla stát ještě nesnesitelnější v roce 2020, kdy bude město hostit olympijské hry. Podle zdrojů The Telegraph by do Tokia měly přivést až 650 tisíc lidí, kteří by mohli způsobit naprostý kolaps tamní dopravy.

„Jsme si vědomi toho, že je linka Tozai (na které akce platí , pozn. redakce) chronicky přeplněná,“ řekl deníku mluvčí tokijského metra Takahiro Jamaguči. Situaci by však nevyřešilo ani navýšení počtu vlaků, protože již v současnosti jezdí v jedno- až dvouminutových intervalech.