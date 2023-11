Mraky nad polským centrálním letištěm. Změna vlády ohrožuje projekt, zní z USA

Výstavbu letiště, které by bylo jedno z největších v Evropě, naopak podporuje stále ještě vládní strana Právo a spravedlnost (PiS), která však vzhledem k rozložení sil v parlamentu za několik týdnů u moci pravděpodobně skončí.

Projekt počítá s výstavbou letiště zhruba 40 kilometrů od Varšavy a také sítě vysokorychlostních tratí, které by přivážely cestující z celého Polska. Počítá se s přepravou 40 milionů lidí ročně do roku 2028 a s navýšením objemu až na 65 milionů lidí ročně. Letiště by měla využívat polská letecká společnost LOT.

Vysoké výdaje

Náklady na letiště a další infrastrukturu se odhadují na 200 miliard polských zlotých (1,1 bilionu Kč). Předpokládané vysoké výdaje vadí budoucím vládním stranám, které mají také pochybnosti o potřebě zbrusu nového letiště na zelené louce. Opoziční vůdce Donald Tusk, který se pravděpodobně stane novým premiérem, nazval plán na výstavbu nového letiště nemocným nápadem.

Poslanec Andrzej Domański z největší opoziční strany Občanská platforma, který má velkou šanci se stát příštím ministrem financí, portálu Politico řekl, že nová koalice zadá audit projektu. „Náklady jsou tak obrovské, že by měly makroekonomický dopad. Musíme provést nezávislou kontrolu, zda Polsko v současnosti potřebuje letiště takové velikosti,“ řekl s tím, že konečné rozhodnutí bude podložené daty.

Jediný svého druhu

Současná vláda však hledá způsoby, jak zajistit pokračování plánu i poté, co Právo a spravedlnost skončí v opozici. Společnost, která má na starosti realizaci projektu, už oznámila nákup 100 vysokorychlostních vlaků či podpis smlouvy se zahraničními investory, kteří za minoritní podíl do projektu vloží své peníze. „Pokud by opozice tento projekt zrušila, náklady by byly tak obrovské, že je těžké odhadnout jejich rozsah,“ uvedl Marcin Horala z PiS, který má ve vládě plán na starost.

Na potřebě nového letiště se neshodnou ani lidé z odvětví letecké přepravy. Někteří analytici poukazují, že přepravní kapacity současného varšavského letiště se postupně vyčerpávají. „Pro dopravce LOT by (nové letiště) vytvořilo kapacitu pro růst a umožnilo by rozvoj jeho letecké přepravy mezi zeměpisnými východem a západem,“ řekl analytik John Strickland.

Skeptický je šéf maďarské společnosti Wizz Air József Váradi, který poukazuje na to, že podobné plány v minulosti doprovázela zpoždění a výrazná navýšení nákladů. „V současné době se jedná o jediný projekt rozvoje letiště v celé Evropě. Jaká je pravděpodobnost, že se to podaří?“ řekl serveru Politico.