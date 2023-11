Z Lipníka do Drahotuší, z Plzně do Stodu. Rekonstrukce čeká 59 kilometrů tratí

„Pro příští rok jsou připravené potřebné finanční prostředky pro to, aby bylo možné pracovat na 59 kilometrech nových tratí a na dalších 39 kilometrech práce poběží. Příští rok bude garantovat další významnou modernizaci české železnice,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Celkem je pro stavby a údržbu železnic v Česku přichystáno 57,5 miliardy korun. To je nicméně ve srovnání s letoškem (64,3 miliardy) skromnější číslo. Původní předpoklad pro letošní rok dokonce počítal se zhruba 70 miliardami do železnic.

„Do konce roku budou dokončeny práce na 89 kilometrech tratí. Plnohodnotný provoz na trati Blansko – Adamov byl už vrácen v letních měsících,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Zároveň uvedl, že rekonstrukci tohoto úseku se podařilo zkrátit ze tří na jeden rok. Dále na hlavním koridoru skončila výluka mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem, nebo spojka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi v úseku Rosice – Stéblová.

Napřesrok pak budou z velkých staveb dokončené například optimalizace pražského úseku trati do Lysé nad Labem a Milovic, nebo rekonstrukce železničního svršku z Velimi do Poříčan, případně úsek z Doubí u Tábora do Soběslavi na trase z Prahy do Českých Budějovic.

Mezi projekty zahajovanými v příštím roce bude například poměrně dlouhý úsek mezi Ruzyní a Kladnem, tedy velká část trasy, která je kromě kapacitního napojení největšího středočeského města plánována i jako součást spojení z pražského letiště do centra metropole. Pracovat by se mělo i na nástupištích a kolejišti pražského Masarykova nádraží, kam směřují vlaky z Kladna a od konce desetiletí by měly zajíždět i z letiště.

Práce budou zahájeny i na brněnském královépolském nádraží, nebo na významných železničních uzlech v České Třebové a v Hradci Králové.