Češi šetří na letenkách. Odlety si často plánují ze sousedních zemí

Ceny letenek se mohou výrazně lišit s ohledem na místo odletu, mnoho českých cestujících tak při vyhledávání volí místo domácího letiště lety ze sousedních zemí. Tato letiště Češi využívají zejména pro lety na delší vzdálenosti, například do Spojených států. Výjimkou, ale nejsou ani cesty v rámci Evropy.

„Lety z jiného, než domácího letiště mohou mít řadu výhod – z některých koutů České republiky je pro cestující pohodlnější dopravit se do Vídně či Katovic než do Prahy, často jde ale také o levnější variantu,“ říká Eliška Řezníček Dočkalová, ředitelka zákaznické péče Kiwi.com.

I u krátkých letů je průměrná cena letenek ze zahraničních letišť o 14 procent nižší než z Prahy a například výlet do Londýna na konci ledna vychází dokonce o polovinu levněji než z Prahy. U letů na střední a delší vzdálenosti jsou rozdíly ještě větší až o třetinu.

Najdou se ovšem i lety, které jsou ještě výhodnější. Například přímý let z Vídně do Tel Avivu v průměru o 40 procent levnější než z Prahy, z Katovic téměř o 60 procent.

U letů do vzdálenějších destinací může být volba zahraničního letiště výhodná i kvůli absenci přestupů, což se týká například letů z Vídně do Bangkoku, do Los Angeles či do mnoha afrických destinací.

Z letiště Katovice se zase napřímo dostanete třeba do Abú Zabí. Češi létají mimo jiné i z Krakova, Vratislavi, z Berlína, Norimberku, Mnichova, Frankfurtu či Varšavy.