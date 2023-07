Paříž se připravuje na olympiádu. Organizátoři se stávek během ní nebojí

„Paříž je fantastické město i místo pro pořádání her. Máme velké ambice a vkládáme do akce velká očekávání,“ uvedl pro deník The Guardian šéf organizačního výboru olympijských her v Paříži Etienne Thobois.

Organizátoři opakovaně uvádějí, že olympijské hry se z 95 procent odehrávají na místech již existujících nebo na těch dočasně postavených. Od nuly probíhá pouze výstavba olympijské vesnice a centra pro vodní sporty. I díky tomu jsou plánované výdaje na výstavbu v porovnání s předchozími olympijskými hrami podstatně nižší. Utratit se má pouze 8 miliard eur, v přepočtu zhruba 190 miliard korun.

Olympijská vesnice postupně vzniká ve francouzském městě Saint-Ouen na severním předměstí Paříže. Na ploše o 330 tisících metrech čtverečních vzniká moderní výstavba s 31 budovami. Francouzi uvádějí, že během výstavby používají nejmodernější stavební technologie, které zanechávají nízkou uhlíkovou stopu.

Za výstavbou olympijské vesničky stojí společnost Solideo a její představitelé tvrdí, že dělníci z 94 procent používají recyklované materiály, díky nimž jsou schopni snížit uhlíkové emise až na polovinu v porovnání s běžnými stavbami.

V době konání pařížských olympijských her se očekává, že vesnice bude hostit až 15 tisíc sportovců na ploše 51 hektarů. Její využití však Francouzi našli i po skončení těchto her, neboť se tato oblast má stát domovem až pro 6 tisíc lidí a firem.

Přípravy komplikuje policejní vyšetřování

Ve stejnou chvíli ale pořadatelé pařížských olympijských her řeší i několik potíží. Sídlo organizačního výboru totiž před pár týdny navštívila police. Panují totiž podezření kolem zadávání některých veřejných zakázek. Policejní prohlídky by měly souviset se dvěma předběžnými vyšetřováními zahájenými v letech 2017 a 2022 pro podezření z neregulérního přidělování zakázek a zpronevěry veřejných prostředků.

Nedávné nepokoje ve Francii rovněž vedly k obavám z problémů i stávek právě během her. Šéf pařížského organizačního výboru Etienne Thobois ale zůstává optimisticky naladěný. „Francouzská demokracie je velmi živelná. Olympiáda je ale speciální událost. S odbory máme úzké vztahy a vedené diskuse jsou konstruktivní,“ uvedl pro deník The Guardian Thobois.

Hrozí teroristický útok?

Přesto ale někteří opakovaně zmiňují i hrozbu teroristického útoku. I kvůli němu bude v době konání her na místě denně v pohotovosti až 30 tisíc policistů. Thobois opakovaně uvádí, že pořadatelé a organizátoři dělají vše, aby zajistili bezpečné hry.

Vrásky na čele ale organizátorům přidělává i řeka Seina, která protéká francouzským hlavním městem. Přímo v ní by totiž měli závodit i někteří sportovci. V letních měsících letošního roku ale voda v řece nevyhovuje potřebných hygienickým normám. Plavání v ní francouzské úřady dokonce před časem zakázaly...

I na to ale organizátoři už nejspíš našli řešení. Dělníci v Paříži totiž momentálně stavějí obří podzemní nádrž, která už počátkem roku 2024 začne zachytávat odpadní a dešťovou vodu. Tím by se kvalita vody v Seině měla zlepšit.

Navzdory nepokojům z posledních týdnů ale nedávný průzkum mezi Francouzi ukázal, že podpora konání her je vysoká. Souhlasit s uspořádáním by mělo až 70 procent tamní veřejnosti. Ukázkou vysoké podpory mezi obyvateli je podle organizátorů i vysoký počet přihlášených dobrovolníků. O 45 tisíc dobrovolnických pozic během her by se totiž mělo ucházet až 300 tisíc lidí, uzavírá The Guardian.