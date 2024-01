Olympiáda v Paříži láká Brity. Stýská se jim po té jejich, zní z Francie

Generální ředitel pařížského organizačního výboru pro olympijské a paralympijské hry v roce 2024 Étienne Thobois při své nedávné cestě do Velké Británie ocenil obrovský zájem tamních zákazníků o blížící se olympiádu v Paříži. Vysvětluje si to jak úspěchem té londýnské z roku 2012, tak i skutečností, že pro Ostrovany je francouzská metropole tak blízko. Informaci přinesl portál The Guardian.

„Ano, Británie je zdaleka prvním trhem mimo Francii, prodalo se tam již téměř 500 000 vstupenek,“ řekl Thobois. Doufá, že týmy britských sportovců přijedou do Francie v plné síle a dozajista budou mít velká sportovní očekávání. „Britští fanoušci to k nám mají také velmi blízko, je to necelé tři hodiny cesty,“ dodal.

„Londýn 2012 je stále v paměti všech. I pro nás to byly inspirativní hry,“ dodal Thobois. Rovněž potvrdil, že vstupenky na olympiádu si již zakoupilo 197 zemí, přičemž 76 procent z 10 milionů dostupných míst je již prodáno. Ze zbývajícího počtu se většina týká fotbalového turnaje, kde fanoušci zatím čekají na losování, než si koupí vstupenky.

Přehnané přísliby?

I tak nejsou mnozí Pařížané z pořádání letošních letních olympijských her ve svém městě příliš nadšeni. Navzdory přání prezidenta Emmanuela Macrona udělat z této akce „všelidový svátek“, vstupenky za minimálně 2 700 eur (65 000 Kč) na zahajovací ceremoniál a několikaseteurové náklady na návštěvu téměř jakékoli akce dávají Francouzům o důvod víc ke stížnostem, píše portál Euronews Business.

Mnozí nicméně pohotově poukazují na staré rčení, že olympijské hry by měly v době inflace a krize životních nákladů přinést ekonomice tolik potřebnou vzpruhu, neboť do hlavního města se sjíždějí turisté a investoři.

Minulé olympijské hry nám říkají, že tato událost je mnohem častěji finanční propadák, píše list. „Je to proto, že mnozí pořadatelé nakonec utratí mnoho peněz za specializovanou infrastrukturu, která je po skončení akce jen omezeně použitelná,“ uvedl pro Euronews Business Martin Müller, profesor geografie a udržitelnosti na univerzitě v Lausanne.

Zjistil také, že například pokračující údržba infrastruktury zimních olympijských her v ruské Soči v roce 2014 představuje od té doby zátěž ve výši více než 1 miliardy dolarů (920 milionů eur) ročně.

To, co Müller nazývá podceněním nákladů a přehnaným příslibem přínosů, ústí ve skutečnost, že hostitelská města se jen zřídkakdy dostanou na hranici rentability. V novodobé historii olympijských her se již mnohokrát ukázalo, že zisky u olympiády sice jsou možné, ale nedají se srovnat s celkovými deficity, uzavírá portál.