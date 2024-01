Pro OH v Paříži se chystá servis pro více než 100 sportovců, jistých je už 35 míst

Sedm míst už si zajistili střelci, kde se o nominaci rozhodne později. Olympijský limit splnili čtyři atleti - oštěpař Jakub Vadlejch, koulař Tomáš Staněk, čtvrtkařka Lada Vondrová a maratonkyně Moira Stewartová.

Jistotu na jméno mají rovněž plavci Barbora Seemanová a Miroslav Knedla a sportovní gymnastka Soňa Artamonová. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner se kvalifikovali díky světovému titulu, ale ještě musí splnit formální požadavky.

Pět míst mají rychlostní kanoisté, další čtyři pak závodníci ve vodním slalomu. Všechna jsou pro Českou republiku, ale vodní slalomář Jiří Prskavec si už v interní nominaci zajistil v minulé sezoně letenku do Paříže.

ČOV odhaduje, že se aktuální počet kvalifikovaných zhruba ztrojnásobí. Počty může výrazně ovlivnit postup některého z kolektivních sportů, ve hře jsou házenkářky a ženský tým sedmičkového ragby. Olympijský výbor očekává, že týmy budou chtít mít v Paříži více členů doprovodu než jindy. „Kde to půjde, budeme se snažit zajistit maximální servis. Takže řešíme například ubytování mimo vesnici a další související věci,“ uvedl Doktor.

Přípravy na Paříž řeší i na mládežnické zimní olympiádě, která se nyní koná v Pchjongčchangu. „Měli jsme docela dlouhou on-line schůzku s naší koordinátorkou a projížděli jsem jednotlivé oblasti zajištění. Vedle dalšího jsme řešili vstupenky na sportoviště pro členy doprovodu, aby se například trenéři mohli jít podívat na soutěže v jiných sportech. Což podle aktuálních pravidel nejde a je to takto nastavené poprvé,“ přiblížil.

Momentka z představení volnočasové olympijské kolekce pro Paříž 2024.

Už je jasné, kde budou čeští sportovci bydlet v olympijské vesnici. „Když jsme tam byli na návštěvě v listopadu loňského roku, tak už základní věci byly v podstatě připravené. Zbývá dodělat závěrečné práce a vybavit budovu zařízením a nábytkem. To bude hrát v celkovém dojmu samozřejmě roli, ale dům jako takový se mi líbí moc,“ řekl Doktor.

Olympijská vesnice je už téměř dokončená. Pořadatelé pro ubytování výprav využijí nejen rezidenční domy, ale také studentské koleje a kancelářské budovy. „Máme to štěstí, že budeme bydlet v budově, která bude následně využívána jako bytový dům. Takže je v ní jen minimum provizorních věcí, které po hrách zmizí,“ ocenil Doktor.

Francouzští pořadatelé se už dříve nechali slyšet, že chtějí být ještě lepší než Londýn 2012. Podle Doktora jsou půl roku před OH připraveni lépe, než bylo Rio de Janeiro v roce 2016. „Dá se to porovnat s i s Japonskem, kde to bylo podobné, ale tam pak hrál svou roli i roční posun her. Zdá se mi, že většina věcí bude fungovat a v přípravách to podle toho vypadá,“ uvedl sportovní ředitel ČOV. Za největší výzvy pro organizátory považuje dopravu a zajištění bezpečnosti. „Ale Francouzi obojímu věnují náležitou pozornost.“

Nejen čeští olympionici budou moci využít zázemí Českého domu, který bude na OH po šesti letech. V Tokiu 2021 ani na zimních hrách 2022 v Pekingu jeho vybudování neumožňovala koronavirová opatření. „Přípravy Českého domu postupují. Ten prostor je moc hezký. Ale Český dům se pak na místě připravuje až těsně před hrami,“ poznamenal Doktor.