Balkony coby riziko olympiády. Úřady v Paříži se bojí stavu domů podél Seiny

Pařížské úřady zvažují kontrolu všech budov lemujících trasu zahajovacího ceremoniálu olympijských her vedoucí podél řeky Seiny. Rozhodly tak po četných varováních týkajících se technického stavu jejich balkonů, balustrád či zábradlí. Právě odtud budou totiž hry sledovat tisíce lidí. „Je to jednoznačně scénář, který by mohl nastat,“ řekl agentuře France-Presse Olivier Princivalle ze sdružení majitelů nemovitostí.