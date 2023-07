Do Seiny se vrátí plavci i potápěči. Paříž obnoví koupání na začátku olympiády

Rok před letními olympijskými hrami se Paříž nachází v závěrečné fázi čištění, díky němuž se do řeky Seiny brzy vrátí plavci i potápěči. Díky projektu za 1,4 miliardy eur (přes 33 miliard Kč), bude městské plavání, které bylo po sto let zakázáno kvůli špinavé vodě, jedním z hlavních odkazů olympijských her.