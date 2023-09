Německé dálnice jsou zastaralé. Násobně brzdí výstavbu větrných elektráren

Počátkem letošního roku se němečtí dopravci vydali na zdlouhavou objížďku při přepravě masivních rotorových listů z přístavu v Brémách do pobřežního větrného parku na severu Německa. Běžná cesta po dálnici trvá asi tří hodiny, kvůli velmi úzkým zatáčkám a dalším rozměrovým omezením ale přepravci museli zvolit alternativní trasu. Místo tří hodin strávili na cestě tři noci a ujeli přitom až trojnásobek vzdálenosti. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Výrobci komponentů do větrných elektráren tvrdí, že kdysi vyzdvihované německé dálnice se změnily v obrovskou překážku pro dosažení klimatických cílů. Aby se Německu povedlo do roku 2030 vyrábět 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů, musí být denně postaveno asi šest nových větrníků. To ale vyžaduje až 60 tisíc silničních přeprav za rok.

Problém německých dálnic spočívá v tom, že jejich páteřní síť byla vybudována krátce po skončení druhé světové války. Její infrastruktura tak není vůbec uzpůsobena pro přepravu obrovských ocelových segmentů či rotorových lopatek. Ty mohou být dlouhé 35 metrů a vážit až 80 tun.

Uzavřené jsou i některé mosty

V Německu v posledních letech zároveň silniční infrastruktura dost chátrá. Řada silnic a mostů je třeba pro nákladní automobily velmi často uzavřena. Problémy tedy má i běžná kamionová doprava, a nejen ta objemná.

„Riskujeme, že přechod k obnovitelným zdrojům uvízne na silničních komunikacích,“ uvedl pro Bloomberg Hendrik Peterburs, který je vedoucím oddělení globální logistiky ve společnosti Enercon.

Peterburs dodává, že v první polovině letošního roku jeho firma zaznamenala asi sedmdesát opožděných dodávek komponentů do větrných elektráren. Každé takové zpoždění ale může stát až deset tisíc euro, což je v přepočtu zhruba 240 tisíc korun. V případě nesplnění podmínek totiž následně začnou naskakovat nepříjemné smluvní pokuty.

Velikost komponentů roste

Situace je navíc ještě horší v tom, že výrobci vytváří stále větší komponenty. Tím se snaží výrobu energie na moři i souši maximálně zefektivnit. Problém navíc prohlubuje i zastaralost řady německých větrných elektráren, kterých v Německu je zhruba 13 600.

Data z loňského roku totiž ukazují, že demontáž vysloužilých dílů se loni zpomalila asi o pětinu. Ředitel logistické společnosti Hagedorn Frank Kreimer z toho viní právě nedostatečnou kvalitu německé silniční infrastruktury.

Řešení problému by ale mohlo trvat desítky let. Německá vláda se sice zavázala, že v příštím roce vynaloží na modernizaci regionálních silnic asi 12,8 miliardy euro, zdá se to ale málo. Samotné firmy uvádějí, že německá vláda by mohla alespoň zrychlit vydávání potřebných povolení.

„Neefektivní procesy, nedostatek transparentnosti, chyby v komunikaci a nekvalitní koordinace zúčastněných orgánů vedou k obrovským časovým zpožděním i dalším nákladům,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Andreas Petzold, který je stojí v čele výrobce větrných turbín Nodex s tím, že doba schvalování přepravy objemných turbín se prodloužila až na tři měsíce.

V posledních týdnech se v Německu podle informací agentury Bloomberg čeká na vydání 15 tisíc povolení. V jiných zemích jsou tyto procesy už digitalizovány a úřady je zvládají i za čtyři dny.