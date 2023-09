Mají půdu i vítr, ale to nestačí. Větrné elektrárny jsou pro Indiány zakleté

Siouxové by rádi, aby farma větrných elektráren v budoucnu nahradila příjmy z místního kasina, které ročně vydělá asi šest milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 132 milionů korun. Projekt větrné farmy ale už několik let ohrožují četné administrativní bariéry a hrozí, že nakonec k realizaci ani nedojde. Energie získaná z rezervace Standing Rock by však prospěla celým Spojeným státům, napsala agentura Reuters.

Obrovské příležitosti pro rozvoj větrných a solárních projektů na území domorodých kmenů vytvořily v posledních dvou letech přijaté zákony. Ve formě pobídek, dotací i přímých plateb nabídl americký stát až 14 miliard amerických dolarů (zhruba 308 miliard korun). Zatím se ale tyto projekty nikam významněji neposouvají.

Domorodé kmeny nebudou mít ke klíčovým pobídkám přístup do chvíle, dokud se jim nepodaří získat dohodu o připojení k elektrické síti. Jde ale o velmi nákladný a časově náročný proces, který může trvat roky a vyžaduje i technické znalosti, jež většina kmenů jednoduše nemá. Dalším problémem je, že platnost současných pobídek má podle dosud platných předpisů vypršet už v roce 2024 a 2026.

„Uvolněné peníze nebudou využity, pokud všechny překážky neodstraníme,“ uvedla pro agenturu Reuters prezidentka neziskové organizace Alliance for Tribal Clean Energy Cheri Smithová s tím, že pro kmeny se taková šance naskytne jen jednou za život.

Domorodcům chybí peníze i know-how

Podle agentury Reuters by realizace všech projektů na území domorodých kmenů pro USA znamenala výrobu až čtyř GW elektřiny za rok. Kmeny ale na rozdíl od firem nemají téměř žádný počáteční kapitál ani interní know-how.

Nedokážou se proto snadno vypořádat s regulačními překážkami při výstavbě i následném připojením k síti. I proto hrozí, že domorodé kmeny o takovou možnost nakonec skutečně přijdou a Spojené státy se tím ochudí i značný zdroj energie, který je navíc ohleduplný ke klimatu.

Úředníci z ministerstva financí agentuře Reuters řekli, že bez dohody o připojení k elektrické síti není uvolnění finančních prostředků možné. Zatím Siouxové z rezervace Standing Rock utratili podle odhadů asi tři miliony dolarů za nejrůznější technické studie i další poplatky, které se případné realizace výstavby větrné farmy týkají.

Většinu z těchto nákladů se domorodcům podařilo uhradit i díky darům od nejrůznějších filantropických organizací. Další poplatky v řádu milionů dolarů ale navíc mohou už brzy následovat.

Američtí odborníci říkají, že kmenová území nabízejí velký potenciál k využití obnovitelných zdrojů. Podle odhadů by Indiánům mohl tento projekt v příštích 25 letech přinést až 210 milionů dolarů (zhruba 4,6 miliardy dolarů) a vytvořit by se mohly i desítky nových pracovních míst. Pro kmen by šlo o velkou vzpruhu, neboť tamní nezaměstnanost dlouhodobě dosahuje hranice padesáti procent.