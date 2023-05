Nizozemsko zastavilo větrné elektrárny v moři kvůli milionům tažných ptáků

„Jedná se o mezinárodní prvenství. Nikde na světě nebyly větrné elektrárny na moři odstaveny kvůli ochraně ptáků během jejich hromadné migrace. Chceme, aby byl dopad větrných elektráren na přírodu co nejmenší,“ uvedl nizozemský ministr energetiky a životního prostředí Rob Jetten.

Na konci loňského roku představil doktorand Amsterodamské univerzity model, který předpovídá migrační trasy ptáků na základě předpovědí počasí a ptačích radarů v Severním moři.

Pohyb hejn dovede odhadnout dva dny předem, což dává provozovateli energetické sítě dostatek času na zajištění stability a dodávek proudu. Víkendová odstávka byla pilotní testovací fází, opatření oficiálně vejde v platnost letos na podzim.

„Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, migrují přes Severní moře během některých nocí miliony ptáků,“ uvedl odborník na ochranu ptáků Tim van Oijen. Upozorňuje také na rostoucí počet větrných elektráren u pobřeží a tím i rostoucí význam opatření na ochranu ptactva.

Dopadu větrné energetiky na ptactvo se věnuje i Německo. V současné době je u německých břehů v Severním moři 22 parků větrných elektráren a v Baltském moři tři s celkovou kapacitou 8,1 gigawattu, píše DPA. Do roku 2030 by to podle ní mělo být 30 gigawattů.