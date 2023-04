Referenda na Liberecku schválila větrné elektrárny. Jinak obcím hrozily pokuty

Pokud by referendum dopadlo opačně, musely by obce firmě W.E.B. Větrná energie, která stavbu plánuje, platit za zmařenou investici a porušení smlouvy.

Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud by pro něj hlasovala nadpoloviční většina hlasujících a současně minimálně 25 procent všech oprávněných voličů.

V Dolní Řasnici mohlo hlasovat 443 lidí, hlas odevzdalo 308 lidí, platných hlasů bylo 305. Lidé odpovídali na dotaz: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Dolní Řasnice v samostatné působnosti obce již nepodnikalo žádné kroky směřující k výstavbě větrných elektráren v katastru obce?“ Pro odpověď „NE“ bylo 234 obyvatel, pro odpověď „ANO“ se vyslovilo 71 voličů.

„Určitě jsem rád, že referendum proběhlo v poklidu. Chtěl bych poděkovat občanům, že dorazili v takto hojném počtu a jsem rád, že potvrdili výsledek ankety,“ řekl starosta Marek Kratochvíl (Sportovci). Podle něj se referendum uskutečnilo právě kvůli dřívější anketě, která se některým lidem zdála netransparentní.

Referenda v Krásném Lese se zúčastnilo 231 oprávněných voličů ze 404. Občané odpovídali na otázku: „Souhlasíte s tím, aby obecní zastupitelstvo Krásného Lesa v samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby změnou územního plánu obce Krásný Les, katastrální území 673960, nemohla vzniknout plocha, která by umožňovala výstavbu větrných elektráren?“. „NE“ odpovědělo 154 lidí, pro „ANO“ hlasovalo 75 občanů.

Starostka Stanislava Piněvská (Pro naši obec) řekla, že je nadšená. „Jsme moc rádi, pro obec by to byla velká finanční rána,“ sdělila Piněvská s tím, že pokud by občané výstavbu nepodpořili, úřad by zaplatil asi milion korun.

Dolní Řasnice by pak platila asi pět milionů korun. Firma obyvatelům už dřív nabídla kompenzaci na základě výkupních cen energií, svůj podíl by měly dostat i samy obce. Starostka uvedla, že by obec měla získat 400 tisíc korun.

Firma W.E.B Větrná energie plánuje postavit šest elektráren v Dolní Řasnici a jednu v Krásném lese. Plán zahrnuje ještě dvě elektrárny v blízké Horní Řasnici, projekt ale tamní obyvatelé odmítli. Referendum se tam uskutečnilo s prvním kolem prezidentských voleb v lednu. V Horní Řasnici už dostalo vedení obce dopis, kde firma škodu vyčíslila na dva miliony korun.