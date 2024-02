Hovězí zabezpečují, vepřové ne, všimli si v Německu. Lidl zažehl debaty o rasismu

Příkladem je vepřové maso, které za běžné situace nemohou konzumovat kupříkladu muslimové. Někteří zákazníci Lidlu však říkají, že na kuřecím nebo hovězím samolepky normálně jsou. Vedení řetězce se brání a všechny spekulace vyvrací, informoval německý server Der Westen.

„Zabezpečí všechno maso proti krádeži, když zrovna nejde o vepřové,“ napsal jeden ze zákazníků německého diskontu před pár dny na sociální síť X, čímž rozvířil debatu o možných kontroverzních praktikách oblíbeného marketu. Brzy se však objevili i jeho následovníci.

„Jasně to ukazuje na konkrétní zlodějskou klientelu. Ani Lidl nemůže krádeže tolerovat donekonečna,“ komentuje jiná zákaznice.

Lars #StaatshuldigungULTRAS @hoellentourist Et tu @lidl ?

Lidl jetzt auch offen rechtsradikal und rassistisch ?🧐



Jedes Fleisch gegen Diebstahl sichern, außer es ist 🐖? https://t.co/yjpTNYhFBs oblíbit odpovědět

Jiní ale nesouhlasí. „Už toho bylo dost. Je mi z toho zle, všude vidím jen rasismus. Samozřejmě, že muslimové nekradou vepřové, ale vidět za tím rasismus, to už je evidentně příliš,“ napsal další zákazník.

Lidl se brání a fámy vyvrací

Vedení společnosti Lidl se snaží všechny fámy opakovaně vyvracet. „Abychom zabránili krádežím, některé položky zabezpečujeme. Řadí se tam také kuřecí, rybí, vepřové i hovězí maso. Jedná se o běžnou praxi v maloobchodním sektoru po celém Německu,“ okomentovalo situaci vedení obchodního řetězce pro server Der Westen s tím, že výjimkou není ani máslo nebo některé čokoládové tyčinky.

K lepení speciálních samolepek se vedení Lidlu uchýlilo již před necelými dvěma lety a v tomto ohledu tedy nejde o žádnou převratnou novinku. Kromě masa se pracovníci firmy snaží před krádežemi ochránit třeba i lihoviny nebo některé nepotravinářské zboží.

Zprvu se někteří němečtí zákazníci praktice Lidlu vysmívali, dnes už ji většina považuje za běžnou. Nově se ale debata přesunula k možnému rasistickému podtextu.

Díky speciální nálepce je krádež v podstatě nemožná

Význam štítků je poměrně jednoduchý. Každý, kdo by chtěl takové zboží odcizit, nemá v podstatě možnost projít přes pokladny. Následně by se totiž rozezněl typický výstražný alarm a zloděje by se ujali příslušníci ochranky.

Německo není jedinou zemí v Evropě, kde k podobné praktice Lidl přistoupil. Už několik měsíců jde o běžnou praxi kupříkladu i ve Švýcarsku.

Firmy se tak snaží reagovat na stále rozšířenější krádeže. Markety po celé Evropě totiž mimo jiné čím dál více přistupují k investicím do samoobslužných pokladen, kde je prostor pro krádež v mnohých případech ještě jednodušší, než je tomu u těch klasických. Speciální ochranné nálepky tak mají krádežím v ideálním případě úplně zabránit.