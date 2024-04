Jde jen o roboty. V Německu se přou o otvírací dobu samoobslužných prodejen

Kluby politických stran CDU a SPD chtějí už v květnu předložit návrh zákona, díky kterému by mělo dojít k úpravě otevírací doby samoobslužných minimarketů bez personálu. Díky změně by tak již za pár měsíců mohly tyto prodejny fungovat i o nedělích, píše portál Hessenschau.

Prosincové rozhodnutí německého soudu negativně dopadlo na fungování regionálních obchodních řetězců společnosti Tegut, která má ve zkušebním provozu zhruba 40 plně automatizovaných prodejen. Soudce v rámci sporu dal za pravdu odborové organizaci Verdi, která v Německu sdružuje některé pracovníky v sektoru obchodu a služeb.

Odboráři namítali, že plně automatizované obchody nemohou o nedělích fungovat a tvrdili, že případné otevření těchto prodejen by mohlo mít negativní dopady i pro pracovní sílu. Obávají se postupného zmírňování právních předpisů v neprospěch zaměstnanců, za který by mohly lobbovat ostatní a ještě dosud neautomatizované řetězce. Stanovisko hesenského soudu si pochvalují i zástupci církve.

Rozhodla křesťanská zásada

Řetězec s postojem odborů nesouhlasil a argumentoval tím, že nikoho nepoškozuje. I proto se celá věc dostala k soudu. Ten ale dal za pravdu odborům a odvolal se na 1 700 let starou křesťanskou zásadu nedělního odpočinku, jež je v rámci Německa součástí tamní ústavy.

Soud došel k názoru, že neděle má na německém území širší význam než běžný volný den, to v praxi znamená, že zavřené musí zůstat i plně automatizované prodejny, a to přesto, že i doplňování zboží tam mají na starosti roboti. Výjimku z povinného volna mají pouze obchody na nádražích, letištích a u čerpacích stanic. Fungovat mohou i restaurace.

U německých obyvatel vyvolal postoj soudu poměrně rozporuplné reakce. Značná část Němců rozhodnutí soudu kritizuje. „Nedělní otevírací doba automatizované prodejny byla perfektní pro pořízení věcí, které jsme během pracovního týdne zapomněli koupit,“ říká šestatřicetiletý zákazník Robert Grabik.

Vedení obchodního řetězce nešetří kritikou

V současné době má švýcarská společnost Tegut na německém území v provozu celkem 300 konvenčních prodejen s názvem Teo, z toho zhruba 40 z nich jsou plně automatizované. Celkem tři desítky těchto obchodů se nacházejí ve spolkové zemi Hesensko. Na ploše zhruba padesáti metrů čtverečních tam je běžně v prodeji asi 1 000 položek.

Nedělní prodej byl pro podnik dlouhodobě velmi důležitý, neboť v případě automatizovaných prodejen stál za zhruba třetinou celkového týdenního obratu. Firma navíc argumentuje tím, že podporovala zásobování venkovských oblastí, a navíc díky automatizaci zmírňuje dlouhodobý nedostatek pracovní síly.

„Rozsudek je směšný. Jde jen o roboty,“ uvedl pro Financial Times Thomas Stäb, člen představenstva společnosti s tím, že automatizovaných prodejen by se zákaz rozhodně neměl týkat.

Změna zákona je blízko

S postojem obchodníků v Německu souzní většina politiků. Už během února proto předložili někteří politici z politické strany FDP návrh zákona, podle kterého mohou automatizované obchody nabízet základní zboží denní potřeby na ploše menší než 100 metrů čtverečních i o nedělích.

„Skutečnost, že malé obchody bez personálu nemohou o nedělích otevírat, je pro všechny nepřijatelná,“ říká Stefan Naas, německý zákonodárce za FDP.

Vládní koalice však nyní pracuje na vlastním návrhu, který by měl být předložen k projednání už za pár týdnů. Do diskuse se mají přizvat zástupci všech stran, a to včetně firem, církve, odborů i měst, uzavírá německý deník.