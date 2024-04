Kvůli máslu v mrazáku jsme závislí na slevách, vysvětluje analytik

Dříve jsme se smáli důchodcům, že kvůli o korunu levnější paštice objíždějí město s letáky v ruce. Teď je to často jediný způsob, jak nakoupit rozumně. Jak je to se zbožím v akcích?

V Česku se aktuálně prodávají dvě třetiny zboží v akcích, což je v Evropě ojedinělé. Proti ostatním zemím máme velký náskok. Nevzniklo to však z roku na rok. Před dvaceti lety se ve slevových akcích prodávala čtvrtina zboží, jenže každý rok se naše závislost na promoakcích navýšila o jeden, dva či tři procentní body. Není možné říct, kdo za to může – jestli to jsou obchodníci, kteří se snažili přilákat zákazníky do obchodů, nebo výrobci, kteří usilovali o to, aby spotřebitel kupoval právě jejich značku.

Mohou si Češi za slevy sami?

Asi nelze z honu za slevami vinit ani spotřebitele, ale přece jen si za to tak trochu můžeme sami. Češi na slevy slyší a mají je rádi. Když bylo dříve zboží ve slevě, mnohdy se možná i zbytečně předzásobili dopředu. To jsou ta másla v mrazáku a nakupování potravin ve velkém, aniž bychom je dokázali rychle spotřebovat. To se dělo několik roků a obchodníci pouze využili situaci a čím dál více začali promovat. Když se na to podívám z pohledu spotřebitele, tak já sám mám radost, když nakoupím něco za poloviční cenu. A tak Češi postupem času úplně přestali nakupovat zboží za standardní cenu, ale vyčkávali, až zase bude ve slevě. Dnes v mnoha kategoriích vnímají promoční cenu už jako standardní.