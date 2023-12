Japonským znakem roku je „daň“. Vyjadřuje obavy lidí o životní náklady

Podle japonské asociace, která každoroční soutěž o znak roku pořádá již od roku 1995, vyhrál znak nejlépe vystihující ducha doby. Znak, který lze číst jako zei nebo micugi, tento týden odhalili v buddhistickém chrámu Kijomizu v Kjótu. Jeho hlavní kněz Seihan Mori jej obrovským štětcem namaloval na bílé plátno z papíru waši. Informaci přinesl portál The Guardian.

Znak pro válku/válčení (ikusa/tatakau) se v hlasování umístil na třetím místě. Je to proto, že pozornost japonské veřejnosti upoutaly konflikty v Gaze i na Ukrajině. Prosadily se však i znaky inspirované méně závažnými událostmi: čtvrtý, pátý a šestý nejoblíbenější znak jsou totiž výrazy tygr, vítězství a míč. Ty byly inspirovány letošním prvním vítězstvím baseballového týmu Hanshin Tigers v Japan Series od roku 1985.

Vláda premiéra Fumia Kišidy nedávno představila balíček daňových škrtů, jejichž cílem je zmírnit tlak na domácnosti. V souvislosti s obavami z vojenské aktivity Číny v regionu a severokorejského programu jaderných zbraní narůstá znepokojení nad budoucím zvyšováním daní, které má financovat dramatický nárůst výdajů na obranu.

V letošním roce byl také v Japonsku zaveden nový systém fakturace, který by mohl znamenat, že osoby samostatně výdělečně činné budou zatíženy vyššími daňovými sazbami. „Zdá se, že Japonci sledují daňovou situaci v zemi vážně,“ řekl představený kjótského kláštera Mori.

The 2023 kanji of the year was announced in Kyoto today: 税 (tax), owing to the many debates and rule changes around income tax, invoicing system for freelancers and furusato nozei

pic.twitter.com/tf4pE5hChX