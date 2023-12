Japonské město vábí lidi s příjmením Suzuki na miliony jenů. Nesehnalo nikoho

S kampaní město přišlo už v roce 2021. Cílí na odhadovaných tři čtvrtě milionu lidí jménem Suzuki, kteří žijí v Tokiu a přilehlých prefekturách. Ty chtějí přitáhnout „zpátky domů,“ protože právě v Kainanu má příjmení Suzuki svůj původ, píše web The Guardian.

Každá rodina, která může rodné příjmení Suzuki prokázat, dostane milion jenů (157 tisíc korun). K tomu jí navíc stejná částka náleží i za každé nezletilé dítě. Čtyřčlenná rodinná se dvěma malými dětmi si tak může přijít na tři miliony jenů. Lidé, kteří jsou svobodní, dostanou 600 tisíc jenů (94 tisíc korun).

Čekání na Suzukiho

Ačkoli od spuštění kampaně uběhly už dva roky, městu se stále nepodařilo přilákat byť jen jediného nositele tohoto příjmení. Místní úředníci situaci sice berou s nadhledem, to ale nijak neřeší potíže s úbytkem lidí. Ten pálí hlavně oblasti vzdálené od tokijské metropole.

„Můžu potvrdit, že žádný Suzuki se do Kainanu nepřistěhoval,“ uvedl Tomonari Fujita, šéf oddělení urbanistického rozvoje města pro list The Guardian. „Jedna osoba zaslala pár dotazů, u toho ale také skončila,“ dodal.

Bez ohledu na štědrý příspěvek, největší přidanou hodnotu vidí místní úředníci v možnosti nově přistěhovalých propojit se s vlastními kořeny. Říká se totiž, že jméno Suzuki vzniklo mezi kněžími v nedalekém městečku Kumano. Klan Suzuki se do dnešního Kainanu přistěhoval kolem roku tisíc a tam pak pokračoval v šíření šintoismu, původního japonského náboženství.

Suzuki si drží druhou příčku v četnosti napříč Japonskem, nositelů tohoto příjmení je nyní 1,8 milionu. Nejčetnější japonské příjmení je Sato (1,9 milionu lidí).

Město Kainan není zdaleka samo, které se potýká se stále klesajícím počtem obyvatel. Počet japonských občanů klesl v roce 2022 o rekordních 800 tisíc na 125,4 milionu, ačkoli počet cizinců stoupl na téměř 3 miliony. Národní institut pro výzkum obyvatelstva a sociálního zabezpečení ve své zprávě pak odhaduje, že v roce 2070 bude v zemi žít pouze 87 milionů lidí.

Třetině Japonců už bylo 65 let

Každému desátému Japonci je dnes už více než 80 let a tři z deseti jsou starší než 65 let, vyplývá ze statistik World Economic Forum. Kainan je na tom ještě o něco hůř. Podle ředitele urbanistického rozvoje Fujity je v Kainanu dokonce 36 procent starších 65 let.

„Situace s klesajícím počtem lidí je tu vážná,“ konstatuje Fujita. „Mysleli jsme si, že pro lidi s příjmením Suzuki bude Kainan atraktivním místem k žití, ale je doopravdy těžké dostat sem vůbec někoho,“ dodává.

Lidé pracující v místní samosprávě doufají, že město známé dechberoucími západy slunce při pobřeží i oblíbeným lakovaným zbožím bude mít příští rok větší šance. Budou totiž otevírat nově nově postavený hotel.

„Není možné po někom chtít, aby jen tak zahodil všechno za hlavu a přestěhoval se,“ uznává Fujita, „Je toho tolik, co promyslet a nad čím přemýšlet před rozhodnutím, jako je tohle. Ale kdybychom mohli přimět lidi, ať se tu zastaví alespoň na chvíli a nasáli atmosféru města, myslím si, že někteří by si to tu zamilovali,“ uzavírá podle listu The Guardian.