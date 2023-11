Populační krize Japonska se promítla i do realit. Domy jsou k mání za zlomek ceny

Prázdné domy, které Japonci nazývají termínem akiya, nejsou vždy v ideálním stavu a samozřejmě vyžadují nemalé investice. Rovněž platí, že nový majitel musí v zakoupeném domě permanentně bydlet. Většinou se japonské nemovitosti na prodej nacházejí v odlehlých venkovských oblastech, které nejsou pro řadu Japonců dostatečně atraktivní, a jejich předchozí majitelé buď zemřeli anebo se odstěhovali jinam. Cena těchto domů se v praxi liší v závislosti na umístnění, stavu i velikosti. Informoval o tom portál The Star.

Podle odborníků v zemi momentálně je až 8 milionů zcela prázdných domů, to činí asi 14 procent z celkového japonského bytového fondu. Do roku 2030 by se toto číslo podle japonského think-tanku Nomura Research Institute mohlo zvýšit až nad třicetiprocentní hranici.

Dům za cenu auta

„Dům jsem koupil za cenu jednoho auta. Můžete si tu koupit krásný a architektonicky kvalitní dům jen za zlomek toho, co v jiných částech světa,“ říká majitel jedné z nemovitostí v Japonsku Stuart Galbraith, který na venkově koupil dům v roce 2016.

Dává japonskou situaci do kontrastu s Kanadou, kde se průměrná cena jednoho domu před pár měsíci vyšplhala až na 612 tisíc amerických dolarů (asi 14 milionů korun) a podle odhadů tato země dlouhodobě postrádá až 3,5 milionu bytových jednotek.

Japonsko už několik let bojuje se strukturálními problémy. V roce 2021 tato země zaznamenala nejnižší počet narozených dětí v historii a japonští političtí činitelé varují, že země do budoucna nemusí udržet v chodu pro společnost důležité funkce.

Loni trend nízké japonské porodnosti pokračoval. Tamní ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že loni se počet porodů dostal pod hranici 800 000, což je poprvé od roku 1899, kdy se tato statistika začala zaznamenávat. V 70. letech minulého století to byly běžně dva miliony porodů.

Japonská společnost rychle stárne, zmenšuje se pracovní síla a chybí mladí, kteří by zaplnili rozšiřující se mezery na trhu práce. Dnes v zemi žije zhruba 128 milionů lidí. Pokud se nestane zázrak, do konce století klesne počet obyvatel na méně než 53 milionů, varují odborníci.

Výzva pro lidi ze zahraničí

Venkov zároveň pro mladou generaci není ve většině případů vůbec atraktivní, a proto se některé vesnice a rodiny rozhodly rozdávat vybydlené nemovitosti zdarma. Jinak totiž nemovitosti zůstávají napospas osudu a nikdo se o ně nestará. I proto je oživení japonského venkova pro současnou politickou garnituru jednou z priorit. Vláda pro tyto účely poskytuje i štědré finanční pobídky.

I kvůli nízkým cenám zájem o nemovitosti na japonských venkovech v posledních měsících vzrostl, a to hlavně ze strany zahraničních kupců. Těm se často zamlouvají i prostorné zahrady nebo pestrá okolní krajina a příroda.

Japonsko usnadnilo případným zájemcům hledání prázdných nemovitostí, zprovoznilo i speciální webové stránky, které opuštěné domy inzerují.