Třetina osmnáctiletých Japonek možná bude bez dětí, říká studie. Zemi drtí stáří

Národní institut pro výzkum obyvatelstva a sociálního zabezpečení (IPSS) ve své zprávě odhaduje, že 33,4 procenta žen narozených v roce 2005 zůstane bezdětných. Podle nejoptimističtějšího scénáře by to mohlo být 24,6 procenta a podle nejhoršího 42 procent.

Premiér Fumio Kišida v červnu slíbil, že populační krizi bude řešit bezprecedentními opatřeními, včetně vyšších dávek pro rodiny se třemi a více dětmi. Krátce poté tisková agentura Kjódó zveřejnila průzkum veřejného mínění, který ukázal, že přibližně dvě třetiny lidí se nedomnívají, že tato opatření budou účinná.

„Vzhledem k rostoucím životním nákladům si myslím, že lidé nemají pocit, že si mohou dovolit nebo pohodlně říci, že chtějí mít děti,“ řekla agentuře Reuters třiadvacetiletá Anna Tanaková.

Počet dětí v Japonsku podle průzkumů klesá už více než 40 let, protože chuť do manželství a rodičovství klesá a finanční starosti rostou. Projekce odhadují, že počet obyvatel Japonska, kde v roce 2020 žilo více než 126 milionů lidí, do roku 2070 klesne na 87 milionů, uvedl IPSS.