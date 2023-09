Japonsko se zatřáslo a na druhé straně Pacifiku ztroskotalo devět torpédoborců

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Vlajky na Vandenbergově letecké základně předminulý pátek sklouzly na půl žerdi a přesně pět minut po deváté hodině večerní se do vzduchu zařízl truchlivý tón trubky. Salutující personál si za zvuku vojenské večerky připomenul sté výročí jednoho z nejtemnějších dnů amerického námořnictva.

„Incident u Honda Point byl zlomovým okamžikem v historii námořní plavby, protože představuje největší ztrátu lodí námořnictva v dobách míru a odehrál se v oblasti, kde se dnes nachází základna Vandenberg. U Honda Point jsme přišli o více lodí než v Pearl Harboru v roce 1941,“ prohlásil vojenský historik Scott Bailey.

Nevyzpytatelného pobřeží severně od města Santa Barbara se báli už španělští objevitelé, kteří v 16. století oblasti plné čedičových útesů, zrádných proudů a častých neprostupných mlh přezdívali Ďáblova čelist. Rybářské bárky polykala s železnou pravidelností, největší sousto však pozřela 8. září 1923.

Velení námořnictva tehdy bylo v nelehké situaci. Pět let po konci první světové války čelilo tlaku na škrty a nejspíš proto se rozhodlo před administrativou nového prezidenta Calvina Coolidge předvést cvičením, během kterého měla eskadra torpédoborců v rekordním čase urazit 838 kilometrů dlouhou cestu mezi San Franciskem a San Diegem.

Čtrnáct torpédoborců třídy Clemson osudného dne vyrazilo rychlostí dvacet uzlů (asi 37 kilometrů v hodině) podél kalifornského pobřeží na jih pod velením kapitána Edwarda Watsona. Počasí bylo mizerné, linie pobřeží nebyla skrze hustou mlhu vůbec vidět, ale devětačtyřicetiletý velitel na palubě USS Delphy mohl být spokojený. V závodě s konkurenční eskadrou průběžně vedl.

Námořnictvo tehdy pomalu přecházelo na radionavigaci a na západním pobřeží Spojených států postupně přibývaly majáky vybavené potřebnou technikou, Watsonův navigátor ale novince nevěřil. Spoléhal se na ověřenou metodu nautického spočtení spočívající v určování polohy na základě kompasu, odhadované rychlosti a času, který loď urazila z poslední známé pozice.

Eskadra se tak v neprostupné mlze řítila podél zrádného pobřeží na jih naslepo za první lodí, jejíž navigátor se opíral jen o své výpočty. Když padl soumrak, sevřená formace se stočila na východ do průlivu u Santa Barbary. Byla to riskantní cesta plná útesů a vraků, ale byla to nejkratší možná trasa zaručující, že Watsonova eskadra bude za úsvitu v San Diegu.

Náhle se ozval zvuk, kterého se každý kapitán děsí: táhlé skřípání trhaného kovu. USS Delphy najela na skaliska. Než se převrátila na bok a rozlomila v půli, posádka stačila rozeznít sirénu, aby varovala další plavidla plující za ní. Příliš pozdě. Bezmála sto metrů dlouhé torpédoborce jeden za druhým najížděly na skaliska.

Při tragédii zahynulo třiadvacet námořníků, dvacet z nich v zatopených útrobách USS Young. Ztroskotalo celkem devět plavidel, z toho sedm muselo námořnictvo úplně odepsat. Posledních pět plavidel včas zareagovalo na sílící sbor sirén a stačilo včas změnit kurz.

Následoval největší vojenský soud v dějinách US Navy. Stanulo před ním celkem jedenáct důstojníků, potrestán však byl jen kapitán Watson, který za katastrofu přijal veškerou odpovědnost. Její příčinou byly především navigační chyby, eskadra se v okamžiku ztroskotání nacházela o několik kilometrů severozápadněji, než si navigátor myslel.

Už v době soudu se spekulovalo, že jednou z příčin byla katastrofa, která se odehrála o 8 683 kilometrů dál. O týden dříve japonský ostrov Honšú zasáhlo jedno z nejhorších zemětřesení 20. století. Zkázu dovršily požáry způsobené haváriemi plynového potrubí. Katastrofa, která vstoupila do dějin jako Velké zemětřesení v Kantó, si vyžádala až 300 tisíc obětí.

Otřesy o síle 7,9 zvedly pětimetrovou tsunami a ovlivnily mořské proudy v celém Pacifiku. Na navigační problémy v důsledku nezvyklého proudění si stěžovala řada posádek plavících se podél západního pobřeží Spojených států. „Je také možné, že k neštěstí přispěly abnormální proudy způsobené japonským zemětřesením nebo že kompas ovlivnily magnetické poruchy spojené se zatměním Slunce, ale o tom samozřejmě nemohu mluvit z první ruky,“ prohlásil během přelíčení Watsonův navigátor.