Japonci málo spí, zjistily studie. Šlofík na pracovišti by to mohl napravit

Japonské ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli nedostatečnému spánku obyvatelstva doporučení, aby dospělí jedinci každý den spali minimálně šest hodin, teenageři osm až deset hodin, děti na základních školách devět až dvanáct hodin, v mateřských školách 10 až 13 hodin a kojenci do dvou let dokonce 11 až 14 hodin. Informoval o tom německý deník Deutsche Welle.

Krok japonské vlády se zamlouvá odborníkům. Lékař a ředitel institutu pro spánkovou medicínu na univerzitě v Tsukubě Masaši Janagisawa říká, že jde o krok správným směrem. Zároveň ale dodává, že vládní krok nespecifikuje příčiny a nenavrhuje ani řešení, díky kterým by Japonci mohli v postelích trávit více času.

„O příčinách, proč lidé v Japonsku obecně spí méně, se spekuluje již dlouho. Definitivní vědecká odpověď na to ale zatím neexistuje. Podle mé teorie to souvisí se základními japonskými hodnotami a pracovní etikou. Čas je pro Japonce příliš cenný na to, aby jej trávili právě spánkem,“ řekl Janagisawa deníku Deutsche Welle.

Kořeny problému už po válce

Japonci začali trávit více času prací v padesátých letech minulého století. Tehdy tamní ekonomika dramaticky rostla a národ se dával dohromady po ničivé druhé světové válce. Janagisawa k tomu říká, že šlo o období národní mánie, kdy lidé pracovali opravdu tvrdě a odměnou jim byly i velmi příjemné a rychle rostoucí výdělky. Trend však měl i své negativní stránky související právě s nedostatkem spánku.

„Mezi nedostatkem spánku a větším sklonem k depresím, kardiovaskulárním onemocněním, některým druhů rakoviny, poškozením imunitního systému a další řadou nemocí existuje jasná souvislost. Lidé kvůli tomu nezvládají ovládat emoce ani náladu. Jsou často naštvaní, podráždění, vystresování a nedokážou se dobře ovládat,“ uvedl Janagisawa.

Vědecké studie ale dlouhodobě ukazují, že nedostatek spánku ovlivňuje i schopnosti lidí na pracovišti. Unavení zaměstnanci jsou méně výkonní a dělají více chyb. Firmám to pak způsobuje náklady a finanční ztráty.

Japonsko jako leader v nespavosti

Studie OECD z roku 2021 ukázala, že Japonci spí v průměru 7 hodin 22 minut za den, to je nejméně ze všech 33 zúčastněných států. Až 37,5 procenta mužů a více než 40,6 procenta žen spí v Japonsku méně než šest hodin za den. Ještě více alarmující výsledky přinesla studie výzkumníků ze singapurské univerzity a finské společnosti Oura Health Oy, podle které spí Japonci v průměru jen 6,1 hodiny.

„Podle mého názoru musí přijít zásadní změna v myšlení. Lidé si musí každý den udělat čas na osmihodinový spánek. Všechno ostatní by tomu měli přizpůsobit,“ upřesňuje Janagisawa. Dodává, že i on sám je příznivcem rostoucího japonského trendu zdřímnutí si na pracovišti, díky němuž mohou tamní zaměstnanci v kancelářích během dne nasbírat dodatečnou energii pro další práci.

Tento názor ale mají i jiní. „Nedostatek spánku je pro Japonce velmi vážným problémem a právě krátký spánek v kanceláři by měl být za takové situace přijatelný,“ potvrzuje také Mičihiro Fukano, generální ředitel společnosti Atex, jež se věnuje výrobě speciálních polštářů právě pro spaní na pracovišti, uzavírá Deutsche Welle.