Japonsko zatím hnutí MeToo odolává, zneužití tanečníci se to snaží změnit

V jiných zemích by se příběhu ihned chopilo hnutí #MeToo, ale v konzrevativní a tradicemi svázaném Japonsku je reakce zatím tlumená.

Opoziční politici v parlamentu zřídili vyšetřovací komisi a talentová agentura Johnny & Associates, kterou Kitagawa založil, přislíbila totéž a nabídla krátkou omluvu. Příběh se ale jen zřídka dostal na titulní stránky novin nebo do hlavních televizních zpráv.

Japonsko: děti, sex a zákony Teprve před třemi lety vstoupila v Japonsku v platnost právní úprava, která oficiálně zakazuje násilí na dětech. Minulý měsíc Japonsko zvýšilo věkovou hranici pro legální pohlavní styk z 13 na 16 let. Nová norma, kterou jednomyslně schválila horní komora japonského parlamentu, rovněž kriminalizuje voyerismus a upřesňuje definici znásilnění.

Kitagawa se obviněním roky vyhýbal. Média příběh téměř ignorovala a jeho byznys tak nadále vzkvétal. A to i v momentě, kdy tokijský odvolací soud v roce 2003 shledal několik obvinění věrohodnými. Když Kitagawa v roce 2019 zemřel, byl mu uspořádán velký pohřeb, který zaplnil celý stadion.

Ano, vše se táhne už více než dvacet let. „Chci jen mluvit pravdu. Stalo se to,“ doufá Nakamura, že japonská společnost uzná, co se mu stalo.

Léta ignorování

V roce 1999 japonský týdeník Shukan Bunshun v sérii anonymních rozhovorů s bývalými účinkujícími napsal, že Kitagawa nutil chlapce k sexu.

Manažer o rok později časopis zažaloval za pomluvu a zahájil tak čtyřletou právní bitvu, která skončila konstatováním odvolacího soudu, že „bylo prokázáno, že sexuální obtěžování bylo skutečné“ a výpovědi obviněných, kteří u soudu vystupovali anonymně, byly věrohodné.

Časopis musel zaplatit odškodné kvůli tvrzení, že Kitagawa dával nezletilým cigarety a alkohol. Japonská média tento příběh zcela ignorovala. Nikdo nepodal trestní oznámení a Kitagawa se svou agenturou se dál těšili popularitě.

Podle Tošia Takešity, učitele žurnalistiky na tokijské univerzitě, je na vině vztah médií a zábavního průmyslu. Mít přístup ke hvězdám je pro média důležité, takže se často bojí zkřížit cestu mocným osobnostem showbyznysu.

Tokio 2002 a 2012

Nakamura se připojil k záložním tanečníkům skupiny Johnny & Associates Junior v roce 2001. Pro mnoho začínajících japonských umělců se jedná o první stupeň k budování úspěšné budoucnosti. Každý rok se skupinou trénují stovky chlapců a ti nejúspěšnější jsou vybráni, aby vystupovali po boku hvězd, které Johnny & Associates zastupuje. Několik vyvolených se stane hvězdami.

Nakamura po vystoupení na stadionu v Tokiu 19. října roku 2002 strávil noc u Kitagawy doma. Podle něj a dalších stěžovatelů si manažer k sobě domů zval pravidelně desítky chlapců.

Mladík spal v posteli s dalšími dvěma členy skupiny. Ležel uprostřed, když ho tehdy sedmdesátiletý Kitagawa přinutil k sexu. Jen zavřel oči a modlil se, aby to skončilo. Ostatní dva chlapci mlčeli - spali, nebo předstírali spánek.

Následující den mu Kitagawa předal jednu nebo dvě bankovky v hodnotě 10 tisíc jenů (asi 1500 Kč). Nakamura peníze podle svých slov odmítl, ale Kitagawa mu je vtiskl do ruky. Ten večer znovu vystupoval.

„Když jste na pódiu stadionu v Tokiu, pohled na světla je tak krásný,“ řekl Nakamura. „Bylo to krásné, ale už jsem necítil tu radost.“ Přestal tehdy chodit na taneční lekce. Léta se styděl a o zkušenosti se podělil jen s několika blízkými přáteli a svou matkou.

Promluvit se rozhodl poté, co se na začátku letošního roku přihlásil další poškozený. Kauan Okamoto v dubnu, měsíc po odvysílání dokumentu BBC Predator: The Secret Scandal of J-Pop, který mapuje násilnické praktiky Johnnyho Kitagawy, na tiskové konferenci v Tokiu sdělil, že ho bývalý manažer opakovaně nutil k sexu.

Okamoto se po letech stal první osobou, která Kitagawu obvinila přímo, bez zachování anonymity. Podle svých slov byl napadán od roku 2012, tedy deset let po Nakamurovi. Ten posléze litoval, že nepromluvil dříve.

Právník k nezastižení

Po medializaci případu se v květnu nová šéfka Johnny & Associates omluvila fanouškům ve videu na YouTube. Prezidentka společnosti Julie Keiko Fudžišima také pověřila právníka Makota Hajašiho, aby věc prošetřil.

Společnost podle něj neuvažuje o peněžním odškodnění, vyšetřování však pokračuje s předpokladem, že k sexuálním útokům skutečně došlo. Pro agenturu AP uvedla, že nabídne „psychickou péčí“ těm, kteří se přihlásí.

Nakamura tvrdí, že vyšetřovatele nemůže zastihnout. Po několika telefonátech a komunikací s asistentkami, která nikam nevedla, kontaktování vzdal. Nyní s dalšími plánuje podání hromadné žaloby.

Stejně jako další bývalí japonští tanečníci a zpěváci doufá, že větší pozornost povede ke změnám v japonské společnosti. „Nejde o to, zda vyhrajeme, nebo prohrajeme. Je důležité, abychom pozvedli svůj hlas,“ říká.