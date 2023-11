Do Japonska míří víc turistů než před covidem. Odpadkové koše zažívají renesanci

Japonsku se již dlouho daří udržovat ulice měst čisté i přesto, že v nich nejsou žádné odpadkové koše. Nyní, s rostoucím přílivem zahraničních turistů a tedy i množstvím vyprodukovaných odpadků, je do svých ulic vracejí. Tento týden v turisticky frekventované čtvrti Dotonbori v Ósace instalováno přibližně dvacet nových technologicky vyspělých odpadkových košů jménem SmaGO.

Solární panely jim umožňují, aby automaticky zjistily, kdy se naplní, a následně stlačily odpadky přibližně o 20 procent. Nádoba je také napojena na aplikaci pro chytré telefony. Ta analyzuje údaje o objemu odpadků a posílá upozornění pracovníkům dříve, než se zaplní. Informaci přinesla agentura Bloomberg.

„Některé místní samosprávy si konečně začínají uvědomovat, že není mnoho jiných možností, jak zajistit, aby ulice zůstaly čisté,“ říká Johej Takemura, výkonný ředitel startupu Forcetec, který distribuuje SmaGO v Japonsku. „Přibývá také lidí, kteří říkají, že by rádi naše koše vyzkoušeli, aby zjistili, zda díky nim budou jejich města čistší,“ dodává.

Po teroristickém útoku jedovatým plynem, který v roce 1995 spáchala sekta Óm šinrikjó v Tokiu, zmizely z mnoha veřejných prostranství v Japonsku veškeré nádoby na odpadky. I když nyní jsou na frekventovaných místech, jako jsou hlavní vlaková nádraží, například Ósaka je odstranila zcela, aby se vypořádala se stížnostmi občanů, že jsou stále přeplněné.

Problém s odpadky je umocněn i tím, že Japonsko nabízí mnoho různých druhů pouličního jídla. Turisté, kteří si je kupují, často neznají přísná japonská pravidla pro třídění odpadků v domácnosti a nechtějí s sebou nosit odpadky „Pro Japonce bylo vždy normální odnášet si odpadky v tašce, aby je po příchodu domů vyhodili až tam,“ říká Takemura.

Nic nového pod (vycházejícím) sluncem

Vzhledem k tomu, že počet přijíždějících turistů minulý měsíc oficiálně překročil úroveň před pandemií, jsou odpadky v ulicích japonských měst stále častější. Premiér Fumio Kišida minulý měsíc představil balíček opatření proti důsledkům nadměrného turismu, který v sobě kromě dalších kroků, jako je podpora méně známých turistických destinací, zahrnuje dokonce i dotaci „chytrých“ košů.

Společnost dováží nádoby od výrobce Bigbelly z Massachusetts. Ta je poprvé představila v Coloradu již před téměř dvaceti lety. Na Manhattanu byly koše Bigbelly s wifi připojením testovány již v roce 2015. Takemura uvedl, že v Japonsku panovala zpočátku neochota je používat a že bylo velkou událostí konečně přesvědčit tokijskou nákupní ulici Omotesando, aby je v roce 2020 instalovala.

Více než 200 chytrých odpadkových košů najdete nyní v dalších významných turistických lokalitách včetně například bambusových lesů Arašijama v Kjótu. SmaGO mají na sobě dokonce napsané pokyny v několika jazycích, které jsou určeny výhradně zahraničním turistům. Někdy je financují sponzoři, aby se snížila zátěž obcí. Například v Hirošimě jsou koše sponzorované výrobcem rychlého občerstvení Calbee.

Také další asijská města, jako například Tchaj-pej nebo Soul, dříve odstranila odpadkové koše z ulic. Jihokorejská metropole nedávno oznámila, že v příštích několika letech tisíce košů do ulic vrátí, neboť se na ulicích začínají hromadit odpadky, například kelímky na jídlo.

„Třídění odpadků je prostě otrava,“ přiznává Fumitake Takahaši, docent tokijského technologického institutu. „Ale možná nám síla jejich konstrukce může pomoci tuto nepříjemnost konečně překonat. Musíme nyní prozkoumat, jaký by byl nejlepší design a jaké je nejlepší umístění těchto nádob,“ dodává.

Příslib velkého byznysu

Že jsou chytré odpadkové koše rostoucí odvětví byznysu v Japonsku, si myslí například společnost Emellience Partners, odnož japonského technologického gigantu Biprogy. Do společnosti Forcetec nyní investovala již přibližně 300 milionů jenů, tedy téměř 52 milionů Kč. „V tomto řešení vidíme velký potenciál,“ říká Šinsuke Čiba, její generální ředitel společnosti. „Od navázání partnerství dostáváme od místních samospráv téměř dvakrát více dotazů,“ dodává.

Přesto se některé místní samosprávy stále staví proti „chytrým“ košům. Maiko Kimurová z úřadu pro životní prostředí v Ósace, uvedla, že město nemá v nejbližší době v plánu přidávat do ulic chytré odpadkové koše. „Tím, že by byly na ulici, by se město vlastně ještě více znečistilo,“ řekla. „Doufám, že turisté budou mít tolik slušnosti, aby si odpadky nosili domů nebo je vraceli do obchodů, kde si jídlo koupili,“ uzavírá podle The Guardianu.