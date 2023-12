Japonské kluby coby past na city žen. Na dluhy v nich vydělávají prostitucí

Čtyřiadvacetiletá Japonka jménem Yuko si myslela, že konečně našla ideálního životního partnera. Když před třemi lety „potkala“ stejně starého muže přes seznamovací aplikaci, oba studovali na téže univerzitě. Tato shoda však byla začátkem noční můry. Nyní musí splácet dluh ve výši milionů jenů. Pohledný mladý muž totiž nebyl student medicíny, ale hostitel klubu v tokijské čtvrti Kabukičó. Peníze teď mladá Japonka splácí tak, že zanechala studia a pracuje v sexuálním průmyslu.

„Předstíral, že pracuje jako hostitel, jen aby si našetřil peníze na své sny, a moje dcera se do něj zamilovala,“ říká matka mladé Yuko. S novináři se sešla pouze pod podmínkou, že její a dceřina pravá identita nebude zveřejněna. Yuko totiž rozhodně není sama, kdo naletěl. Mocný vzestup hostitelských klubů, jak je nazvala japonská média, vyvolal dokonce debaty v japonském parlamentu, který nyní volá po potlačení mnohamiliardového byznysu. Příběh přinesl britský deník The Guardian.

Jak funguje hostitelský klub?

Stejně jako v nočních podnicích, v nichž zpravidla pracují ženy, nabízejí hostitelské kluby své služby naopak výhradně ženám. Mohou v nich pít šampaňské, povídat si a flirtovat s mladými muži, s nimiž se předtím seznámily na seznamovacích aplikacích. Tyto muže však kluby za tímto účelem najaly kvůli jejich vzhledu i konverzačním schopnostem. Sex sice není v jejich standardní nabídce, ale není neobvyklé, že se hostitelé a jejich zákaznice scházejí v soukromí.

V poslední době však v Japonsku dramaticky narostl počet žen, které situace donutila k prostituci poté, co zůstaly dlužny za účty právě v těchto hostitelských klubech. „Jen za posledních pět měsíců jsem absolvovala nejméně tři stovky konzultací, většinou s rodiči dívek, které se stydí mluvit s přáteli a rodinou. Vědí, že policie nebude jednat, protože nebyl spáchán žádný trestný čin,“ říká Hidemori Genová, která v Tokiu vede centrum pomoci.

„Mluvíme zde o inteligentních ženách s nadějnou budoucností, které se rázem ocitly v pasti,“ dodává 67letý Gen Hidemori, zakladatel neziskové organizace Nippon Kakekomidera, která od roku 2012 pomáhá japonské problémové mládeži. „Hostitelské kluby fungují jako sekty. Je to zhoubný obchodní model, který se nijak neliší od obchodování s lidmi. Neprodávají šampaňské, prodávají ženská těla,“ dodává.

Tokijská policie tvrdí, že nárůst počtu žen, které nyní nabízejí sexuální služby na ulici, souvisí právě s rozmachem hostitelských klubů. Od ledna do září tokijská policie zatkla osmdesát žen ve věku od dvaceti do 46 let pro podezření z porušení zákonů potírajících prostituci. Za celý rok 2022 to přitom bylo pouze jednapadesát případů. Přibližně semdesát procent zadržených žen bylo ve věku kolem dvaceti let, mnohé z nich nebyly nikdy zaměstnané nebo pracovaly zařízeních nabízejících vše od masáží až po orální sex. Přibližně čtyřicet procent zadržených žen uvedlo, že si touto prací vydělávají na návštěvu hostitelských klubů nebo takzvaných concept café.

Láska jako slib

Pandemická omezení se na ekonomice japonského nočního života podepsala téměř likvidačně. Podniky se proto nyní snaží získat zpět své ztracené příjmy, a tak ještě mnohem agresivněji než dřív usilují o získání zákazníků. K tomu jim dobře slouží sociální média a především chatovací aplikace. Ty se rychle staly preferovaným způsobem kontaktu mezi ambiciózními mladými hostiteli a potenciálními klientkami.

Hostitelské kluby používají osvědčené taktiky, jak nalákat ženy do svých tenat a hlavně jak je udržet, aby se sem vracely. Hodina s neomezenou konzumací alkoholu při první návštěvě takového klubu může ženu stát pouhých 2 až 3 000 jenů (346–520 Kč). Po ní však následují vyzývavé a bezplatné textové zprávy od hostitelů, kteří ženy povzbuzují k jejímu opakování.

„Typické ale je, že cena večera se při každé příležitosti desetkrát zvýší,“ říká Hidemori. „Při třetí návštěvě pak ženám, které se nechaly oklamat a uvěřily tomu, že o ně má hostitel zájem, klub naúčtuje 300 000 jenů (52 000 Kč) a tak to jde dál. Klub si zároveň pořizuje fotografie jejich dokladů, aby na zákaznice vyvíjel nátlak a donutil je dluh uhradit,“ dodává.

Jen málokterá ze zákaznic klubů si může dovolit zaplatit útratu na místě. Například láhev šampaňského Dom Pérignon Brut Rosé tu může stát i několik set tisíc jenů. Hostitelský klub však vybízí k obrovským útratám s odkazem na luxusní prostředí. „O víkendech, kdy lidé slaví narozeniny nebo jiné zvláštní příležitosti, se tato částka může vyšplhat na 3 až 5 milionů jenů,“ říká Narumi, provozovatelka jednoho z klubů. Dodává však, že dluhy jsou problém jen pro malý počet zákazníků. „Mluvíme například o 200 ženách z asi 20 000, které pravidelně navštěvují hostitelské kluby,“ dodává Japonka.

Negativní ohlas v japonském tisku však podle ní má na byznys neblahý vliv. „Pověst hostitelských klubů je v současné době opravdu špatná,“ dodává Narumi. „Drtivá většina zákaznic nemá s výší útraty žádný problém, ale kvůli všem mediálním zprávám se k nám zdráhají chodit,“ říká. Také mnozí japonští znalci oboru tvrdí, že naprostá většina z 6 000 hostitelů pracujících ve 300 tokijských klubech ženy nikterak nezneužívá. Naopak trvají na tom, že ženy samy utrácejí vysoké částky za luxusní nápoje a čas strávený se svými oblíbenými hostiteli v prostředí připomínajícím romantickou mangu.

Vše při starém

Tlak, který nyní vyvíjejí japonská média a veřejnost na úřady, aby konaly, sílí. Zástupci několika skupin hostitelských klubů tento měsíc místním úředníkům slíbili, že například již nedovolují ve svých podnicích zákaznicím mladším dvaceti let vysoké útraty. Takadžuki Makita, šéf největší tokijské skupiny hostitelských klubů, se také podle listu Mainiči Šimbun jménem celého odvětví omluvil za jeho momentální stav.

„Nebudeme podnikat způsobem, který ničí životy lidí,“ slíbil podnikatel v jednom z rozhovorů. Rodiny ženských obětí jsou však skeptické. „Kluby na tomto systému vydělávají tolik peněz, že nemají důvod měnit své způsoby,“ říká matka Yuko, která nyní pracuje v drahých lázních, kde ženy poskytují mužům mýdlové masáže a sexuální služby. Někdy tráví kvůli této práci mimo domov celé týdny.

A se svým hostitelem, díky němuž se zadlužila, podle matčiných slov stále je. „Není to ani vztah, je to jen forma zneužívání,“ říká o dceři matka. „Moje dcera nikdy nebude schopna splatit své dluhy. Jsem zvědavá, jestli se někdy vůbec vrátí domů. Ale nejde jen o ni. Podvedených bylo tolik žen,“ uzavírá Japonka podle listu The Guardian.