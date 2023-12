Historik zveřejnil „originální“ recept na omáčku carbonara. Vyhrožují mu smrtí

Luca Cesari, odborník na historii italské gastronomie z Boloně, čelí smršti internetových nadávek poté, co na Instagramu zveřejnil video, v němž – jak tvrdil – představil původní recept na těstoviny carbonara.

Ve svém videu, které se okamžitě stalo virální, totiž použil švýcarský sýr gruyere, česnek, slaninu a míchaná vajíčka. Vzdálil se tak od tradičního postupu Italů, ti na krémovou omáčku kromě soli a pepře používají žloutky, guanciale (vepřový lalok) a ovčí sýr pecorino romano.

Při vaření uvedl, že se inspiroval původním receptem, na kameru pak ukázal téměř sedmdesát let starý kuchařský časopis. „Jednoduše jsem předělal carbonaru z roku 1954, která byla poprvé uvedena v časopise La Cucina Italiana,“ řekl k tomu Cesari.

Na Itala se však okamžitě snesla vlna kritiky, odpůrci jeho verze argumentovali, že recept na takzvané uhlířské špagety je ve skutečnosti mnohem starší nežli ten publikovaný v časopise. „Věřte mi, že uděláte lépe, když tyto věci ukazovat nebudete. To bychom jinak také mohli říci, že náš Pán nezemřel na kříži, ale zimou,“ napsal mu jeden z instagramových uživatelů v reakci na zveřejněné video.

„Zapomeň na to příteli. Časopisy z 50. let? Omáčka carbonara má středověký, historický původ. Tenhle časopis měla i moje babička, ale to nic neznamená, carbonara byla objevená dávno před padesátými léty, proboha,“ reagoval na Cesareho verzi další z instagramových gurmánů.

Někteří uživatelé sociálních sítí však zašli ještě o něco dál, když Italovi rovnou vyhrožovali smrtí.

Carbonara i s houbami

Cesari se však bránil. Podle něj se v průběhu let objevila řada různých receptur na těstoviny carbonara včetně těch se šunkou, která je z padesátých let. „Ve Spojených státech můžete dokonce najít verze s mušlemi nebo houbami,“ dodal.

Na obranu svého kolegy vystoupil jiný italský odborník jménem Alberto Grandi. Na svém Instagramu zveřejnil video, kde mluví o „gastronacionalismu,“ který Italům podle jeho názoru znemožňuje racionální pohled na původ národních jídel. Právě Grandiho, který zkoumá původ italských receptů, potkal nedávno podobný osud. Za hypotézy, že mnoho tradičních receptů je smyšlených, si od italských médií také vysloužil posměch.

Toho, co Italové považují za kulinářské kacířství, je ovšem víc. Jde například o servírování těstovin s kečupem, párování pizzy a ananasu nebo objednání si cappuccina kdykoli po obědě. V leckterých italských podnicích by ho v odpoledních hodinách dokonce odmítli prodat, popisuje agentura Reuters.

Cesari zůstává neoblomný a kontroverze mu nevadí. „To bylo teprve první video... Chystám se na tradiční neapolskou pizza z roku 1800 s mušlemi!“