Mamma Mia! Italský startup získal první licenci k výrobě mouky z cvrčků

Koncem ledna získala společnost Nutrinsect sídlící ve středoitalském regionu Marche jako první v zemi licenci na výrobu mouky pocházející z cvrčků. Byla pro ni spravedlivou odměnou za roky strávené prosazováním přesvědčení, že cvrčci plní bílkovin a vitaminů mohou nejen prospět lidskému zdraví, ale také přispět k záchraně planety. „Naším cílem je vyrábět alternativní bílkoviny udržitelným způsobem,“ říká José Francesco Cianni, který sám vyrostl na tradiční farmě v Kalábrii. Informaci přinesl deník The Guardian.

Udělení první licence je o to pozoruhodnější, že nynější pravicová vláda Giorgie Meloniové dlouho prohlašovala, že italskou kuchyni je třeba chránit právě před hrozbou alternativ, jako je hmyz. Koncem loňského roku si však i italská vláda uvědomila obchodní potenciál a ustoupila. Namísto dříve slíbeného úplného zákazu zavedla nařízení, které stanoví jasné označování potravin na bázi hmyzu a umístění těchto výrobků ve vyhrazených regálech supermarketů.

Poté, co EU počátkem roku 2023 schválila prodej cvrčků, kobylek a larev pro lidskou spotřebu, už jen máloco mohlo zastavit příval žádostí o povolení od italských firem. Ty si nyní s uvolněním pravidel chtějí urvat kus rostoucího trhu, který by měl v Evropě do roku 2030 dosáhnout obratu 2,7 miliardy eur (2,3 miliardy Kč).

Je to superpotravina!

Společnost Nutrinsect založili bratři Cianniové v roce 2019, když zahájili své podnikání dovozem deseti tisíc cvrčků z Německa. Cianni hrdě prohlašuje, že od té doby nedovezli ani jediného. „Všechno jsou dnes jejich potomci, každý den se jich rodí tisíce a tisíce,“ říká Ital. Donedávna měla společnost povolení prodávat cvrčky pouze pro použití v krmivech pro domácí zvířata. Přelomovým rozhodnutím její podnikání rázem získává další perspektivu.

Cvrčci se chovají v plastových nádobách naplněných kartony od vajec, které jim slouží jako hnízdo. Tam se také krmí a páří. Když cvrčci po třiceti dnech života dosáhnou dospělosti, firma je zmražené posílá do externí společnosti, která je tepelně ošetří a poté rozemele na mouku.

Mouka se nakonec smíchává s tradiční moukou používanou k výrobě mnoha potravin včetně těstovin, pizzy, koláčů nebo sušenek. Je pro lidské zdraví prospěšná a v porovnání s tou standardní má mnoho výhod. „Je to složka plná všech devíti esenciálních aminokyselin, minerálů a vitamínů, která je integrovaná s dalšími složkami... Cvrčci jsou chováni bez použití léků a bez antibiotik. Je to skutečná superpotravina,“ dodává Ital.

Kromě toho je výrobek prospěšný pro životní prostředí. Přestože i hmyz vyžaduje přístup k dostatku pitné vody, na výrobu jednoho kilogramu cvrččí mouky je potřeba pouhých pět litrů vody, zatímco na výrobu jednoho kilogramu masa je potřeba zhruba 15 tisíc litrů. Provoz je úsporný i co do rozměrů. Závod společnosti Nutrinsect má pouhých tisíc metrů čtverečních. „Na výrobu 200 kg masa potřebujete 100 tisíc metrů čtverečních,“ doplňuje Cianni.

Stačí jen přesvědčit matku

Od udělení licence kupují mouku vyrobenou z cvrčků od společnosti Nutrinsect výrobci potravin i další obchodníci z celé Itálie. O zájmu veřenosti svědčí i to, že mouka je momentálně vyprodaná.

Stejně optimisticky vyhlížejí majitelé startupu i do budoucna. Vianni říká, že bude trvat jeden až dva roky, naž přijde raketový růst. Potravinářské společnosti se totiž podle něj teprve organizují a provádějí testy, aby zjistily, jak produkt používat. A začnou s malými a úzce specializovanými produkty. „Naším cílem je dosáhnout velkovýroby, což výrazně sníží cenu,“ dodává Cianni.

Mezi největší výzvy společnosti Nutrinsect však zatím patří vymýtit mylné představy lidí o potravinách na bázi hmyzu. Cianni uvedl, že sám obdržel záplavu e-mailů od lidí, kteří tvrdili, že jeho firma vyrábí potraviny ze špinavého hmyzu, který pochází bůhvíodkud. „Ve skutečnosti cvrčky chováme v aseptickém prostředí a mouka je stoprocentně italská,“ říká Ital. „A nejen to, je vynikající.“

Zatímco z okolí bratří Cianniových vesměs všichni jich podnikání fandí, jedinou osobou, kterou musí oba do hmyzího byznysu zapálení Italové ještě získat na svou stranu, zůstává jejich matka. „Zkoušeli jsme ji pro náš nápad nadchnout už nejmíň tisíckrát, ale z její strany je to pořád ‚ne‘,“ říká smutně jeden z bratrů. „Ale to je v pořádku, je normální, že se lidé cítí dezorientovaní, zejména v zemi, jako je Itálie, která je jídlu tak oddaná. Doufáme ale, že časem, jak se lidé budou více uvědomovat, i ona postupně změní názor,“ uzavírá podnikatel podle The Guardian.