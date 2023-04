Made in Italy jako obrana. Meloniová se po půl roce obrací k nacionalismu

Je to půl roku, co Giorgia Meloniová vyhrála italské parlamentní volby. Hned se čekal velký konzervativní obrat, který nakonec nenastal – tedy alespoň dosud. Italská vláda pod vedením Meloniové ze strany Bratři Itálie nyní začíná naplňovat své očekávané „poslání“ a zdůrazňuje podporu tradiční rodiny, kulturního dědictví a čistoty italské řeči bez anglicismů a dalších přejatých vlivů. Zároveň přidává úsilí k omezení nelegální migrace, s níž se Itálie coby středomořský stát dlouhodobě potýká.

Podle vlády má být ochrana kulturního dědictví středobodem jejího programu. „Nemáme diamanty ani velké zásoby ropy a zemního plynu. Italské doly tvoří kultura, gastronomie, jazyk, umění, móda, historie, archeologie a památky. To je to, co můžeme světu nabídnout a co můžeme zlepšit,“ říká místopředseda dolní komory Fabio Rampelli.

Vše se také vláda snaží ukotvit v legislativě. Rampelli již předložil návrh zákona, který předpokládá pokuty ve výši až sto tisíc eur za nadměrné využívání anglicismů a dalších cizích výrazů ve veřejné a oficiální komunikaci. Opoziční Hnutí pěti hvězd tento nápad zesměšnilo, a poukázalo na to, že sama vláda při svém loňském nástupu do funkce přidala anglický termín „Made in Italy“ přímo do názvu ministerstva průmyslu.

Mezi nejnovější pak patří návrh zákona na ochranu italského jazyka a zákaz prodeje potravin laboratorního původu. Homosexuální rodiče by také měli mít ztížené možnosti oficiální registrace svých dětí, což už vyvolalo kritiku ze strany Evropského parlamentu.

Co se týče zákazu laboratorně pěstovaných potravin, zdůvodňuje jej ministr zemědělství a zároveň Meloniové švagr Francesco Lollobrigida tím, že tyto potraviny jsou neslučitelné s italskou kulinářskou tradicí a že jsou potenciálně nebezpečné pro zdraví. Oznámil také, že připravuje opatření, která by měla potírat neautentické italské restaurace v zahraničí, které neprodávají pravé italské pokrmy.

Ministr obrany pořádá osvětovou vinnou tour

K podpoře a propagaci italského kulturního dědictví se začátkem července vydá na dvouletou plavbu kolem světa bývalá vojenská loď z roku 1930, pojmenovaná po italském objeviteli Amerigu Vespuccim. Její bitva tentokrát bude z velké míry gastronomická, kdy důležitým cílem bude propagace italského vína a potravin.

Podle ministra obrany Guida Crosetta je to „nejkrásnější loď na světě“ a světu má přiblížit výrobky „Made in Italy“ a ukázat světu „vynikající vlastnosti naší země“. „Naše ozbrojené síly vyplouvají do terénu, aby chránily italské kulturní a hospodářské dědictví,“ dodal Crosetto.

Na nedávném veletrhu italského vína ve Veroně Meloniová také prohlásila, že víno je nejen ekonomický a výdělečný fenomén, ale také „základní součást naší identity“.

Miliardy eur covidové pomoci z EU

Kritici těchto vládních kroků ovšem upozorňují na to, že Meloniová se v první řadě snaží zakrýt vlastní problémy, konkrétně s čerpáním obrovské finanční pomoci, kterou Itálii po první vlně pandemie covidu přislíbily ostatní státy Evropské unie. A tady problém Itálie skutečně má.

Evropská komise koncem března zmrazila Itálii splátku z fondu ve výši 19 miliard eur (442 miliard korun) a požádala o vysvětlení, jak Řím s touto finanční pomocí nakládá. Itálie má do roku 2026 obdržet zhruba 200 miliard eur (4 655 miliard korun) v podobě grantů a levných půjček, což z ní v absolutních číslech činí největšího příjemce tohoto druhu unijní podpory. Zatím do země z unijní podpory přišlo téměř 67 miliard eur.

Právě úspěšné čerpání finanční podpory je jedním z hlavních úkolů Meloniové a její pravicově populistické vlády, která nastoupila loni v říjnu. Podle Meloniové vše probíhá tak, jak má, a není důvod k obavám. I vládní ministři včetně ministra pro záležitosti EU Raffaela Fitta už ovšem varovali, že podmínky pro čerpání unijní pomoci italská vláda nedokáže splnit včas.

Předseda spoluvládnoucí strany Liga Riccardo Molinari pak uvedl, že by Itálie měla zvážit, zda některé půjčky EU kvůli problémům s jejich čerpáním nepřestane využívat.

Italové svou vládu spíše podporují

Když loni na podzim Meloniová vyhrála volby, panovala všeobecná obava, aby se z Itálie nestal autoritářsky vedený stát. Ostatně Meloniová se dlouho zná s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a považuje ho za svého přítele.

Tomu se Meloniová zatím vyhýbá, stejně jako prosazování tvrdých řešení včetně střetů s Bruselem, který byl v předchozích letech pravidelným terčem jejích plamenných výstupů. Drží se ovšem svých předvolebních slibů ohledně tvrdého postupu vůči nelegální migraci a jedním z jejích prvních kroků bylo omezení činnosti záchranných lodí křižujících Středozemní moře.

„Pravice chce zachovat přesně ty hluboce zakořeněné identity, které chce levice naopak zrušit,“ napsala předloni ve své autobiografii nazvané „Jsem Giorgia“. Masovou migraci přirovnala k nuceným přesunům obyvatelstva v bývalém Sovětském svazu, „jejichž cílem bylo rozmělnit místní zvyky a náboženství“.

Průzkumy veřejného mínění naznačují, že italští voliči současné kroky své vlády v zásadě schvalují. Podpora Bratří Itálie je podle posledních průzkumů na hodnotě 29 procent, což je sice o něco méně než na začátku roku, ale více než 26 procent, které strana získala v říjnových parlamentních volbách.