Pracujte 70 hodin týdně, vyzval mladé Indy zakladatel IT gigantu Infosys

Narayana Murthy se o své vizi intenzivnějšího zapojení mladých rozpovídal v rozhovoru organizovaném jednou indickou venture kapitálovou firmou. Mladí podle něho musí říci: „Toto je moje země a já chci pracovat sedmdesát hodin týdně“. „Přesně jako Němci a Japonci po druhé světové válce,“ dodal. Pracovní vzepětí by podle Murthyho mělo trvat „dvacet let, padesát let – prostě dokud se Indie nestane státem číslo jedna nebo dva v pořadí podle HDP“.

Delší pracovní doba by podle Murthyho přispěla ke zvýšení produktivity práce a sloužila by také jako pozitivní příklad vládě.

Jak upozorňuje magazín The Register, společnost Infosys, v jejímž čele Murthy přes dvacet let stál, vykázala v posledním kvartálním reportu míru využití zaměstnanců 81,8 procenta – to znamená, že z pěti pracovních dnů firma v průměru nemá pro zaměstnance na téměř celý jeden den práci. Zmíněných 81,8 procenta z regulérní pracovní doby je dokonce méně než polovina z Murthym navrhovaných 70 hodin.

Společnost Infosys je jedním z největších světových poskytovatelů IT a takzvaných BPO služeb (z angl. Business Process Outsourcing). Zaměstnává po celém světě přes 330 tisíc lidí a provozuje největší světovou firemní univerzitu. Infosys působí i v České republice: v roce 2002 otevřela v Brně outsourcingové centrum a v roce 2020 koupila za 800 milionů korun českou IT firmu GuideVision.

Nejen IT sektor

V souvislosti s voláním po delším pracovní době The Register upozorňuje, že Indie už teď čelí odlivu mozků – a že požadavek pracovat o polovinu delší dobu by problém nadále prohloubil. Zpochybňuje také premisu, že nárůst počtu odpracovaných hodin povede k nárůstu produktivity práce.

Také varuje, že extrémní množství času v práci si například v Japonsku vybírá daň v podobě nalomeného zdraví Japonců a častých sebevražd – a uzavírá konstatováním, že indické zákony omezují pracovní dobu na osm hodin denně.

Narayana Murthy se ve svém kontroverzním rozhovoru nezaměřoval specificky na indický IT sektor. Naopak, velkou část úvah věnoval problematice nezaměstnanosti negramotných a pologramotných Indů a propagoval co nejrychlejší přechod od zemědělství k průmyslové výrobě.