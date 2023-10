Německé firmy hledají únik z Číny, rozhlížejí se v Indii i Vietnamu

Zatímco největší pozornost poutají výstražné zprávy o závislosti západního světa na Číně v oblasti surovin pro high-tech průmysl, ve výrobě fotovoltaických panelů, větrných elektráren nebo třeba elektromobilů, agentura Reuters popisuje příklady německých středně velkých firem, které se snaží odpoutat od Číny z prozaičtějších důvodů.

Nemají totiž možnost průběžně reagovat na geopolitické otřesy a hlavně jsou prostě konzervativnější než velké korporace, jejichž investory – a tím pádem manažery – zajímají především kvartální výsledky.

Strašákem jsou pro firmy především možné sankce, které by západní země mohly na Čínu uvalit a také případný vpád Číny na Tchaj-wan nebo agrese v Jihočínském moři a následné zpřetrhání obchodních vazeb Číny se světem. Firmy také odrazuje rostoucí kontrola čínské vlády nad ekonomikou.

„Střední podniky potřebují jistoty. A to hraje velkou roli ve velké zemi jako Čína, kde se podmínky mohou rychle změnit,“ řekl Reuters Matthias Bianchi z německé Asociace středních podniků.

Cílem mnoha firem je izolovat čínské aktivity: produkty určené pro čínský trh vyrábět v Číně, ale ostatní trhy zásobovat pokud možno ze závodů mimo Čínu. Některé z těchto firem však prosazují lokalizační strategii obecně: snaží se, aby každý jejich obchodní region byl v oblasti zdrojů a výroby soběstačný.

Častou strategií je „Čína plus jedna“, tedy rozdělit produkci mezi Čínu a alespoň jednu další zemi.

Diverzifikace v praxi

Velkým impulsem pro snižování závislosti na Číně byla totální izolace země v období covidové epidemie. Agentura Reuters uvádí příklad společnosti Munk, rodinného výrobce žebříků, lešení a záchranného vybavení. Tomu čínské covidové restrikce úplně zastavily výrobu. V reakci na to Munk od základů překopal svůj dodavatelský řetězec, nyní je zcela nezávislý na Číně a komponenty získává z Evropy.

Mezi dalšími příklady německých středně velkých firem, které řeší svou závislost na Číně, uvádí Reuters výrobce ventilátorů a motorů ebm-papst, jejíž čínská divize má 1900 zaměstnanců. Firma v roce 2022 spustila program, který má zajistit, aby jak čínská divize, tak mateřská firma mohly bez problémů fungovat i v případě zpřetrhání vzájemných vazeb.

V rámci diverzifikace plánuje výstavbu nového závodu za v přepočtu tři čtvrtě miliardy korun v Indii, z něhož chce zásobovat zákazníky ve zbytku Asie. Současně však plánuje investovat půl miliardy korun do rozšíření svých kapacit v Číně. To ilustruje velikost čínského trhu a jeho perspektivu.

Investice ebm-papst je příkladem rostoucího zájmu německých firem o Indii. Obchod mezi těmito zeměmi dosáhl v roce 2022 tři čtvrtě bilionu korun. To je sice nárůst o 73 procent oproti roku 2015, ale pořád je to jen desetina obchodu mezi Německem a Čínou. Přímé investice německých firem v Indii vzrostly v roce 2022 na 35 miliard korun z 25 miliard korun v roce 2019.

Pro porovnání: v Číně investovaly německé firmy jen v prvním pololetí 2023 v přepočtu 230 miliard korun.

Největší obchodní partner

Čína je od roku 2016 největším obchodním partnerem Německa a vzájemný obchod těchto zemí dosahuje v přepočtu 6,5 bilionu korun. Ještě v letošním prvním pololetí německé investice v Číně vzrostly, a to jak absolutně, tak co do podílu na celkových zahraničních investicích. Kancléř Olaf Scholz však v červenci oznámil strategii snížení rizik souvisejících s Čínou a německé ministerstvo hospodářství uvedlo, že chce podporovat firmy, aby diverzifikovaly své trhy.

Mezi opatřeními, které to mají podpořit, je omezení obchodních a investičních záruk. Za prvních osm měsíců 2023 poskytla německá vláda záruky na investice v Číně za v přepočtu miliardu korun, za celý rok 2022 to bylo sedmnáct miliard. Vláda také sponzoruje daleko méně veletrhů, příští rok to bude pouze třicet oproti letošním čtyřiačtyřiceti.

Alternativní trhy

Vedle Indie hledají německé firmy alternativy k Číně také v dalších asijských zemích. První zvažovanou alternativou je typicky Vietnam. Tato země také nabízí levnou pracovní sílu a z minulosti má těsné vazby na východní Německo – obdobně, jako na Česko a další někdejší socialistické státy.

Německé firmy hledají příležitosti jak v ostatních asijských zemích, tak také například ve Spojených státech nebo v Mexiku. To se stalo atraktivním trhem hlavně díky Severoamerické dohodě o volném obchodu a výrobní kapacity do této země sousedící s největší světovou ekonomikou umisťují i například čínské firmy.