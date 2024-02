Umělá inteligence se připletla i ke tkaní koberců. Indům zkracuje čas výroby

Umělá inteligence zavírala i do stovky let starého indického průmyslu, a to tkaní koberců. Lidskou práci sice zatím plně nenahradí, avšak díky ní se může výrazně snížit doba, za kterou je koberec vyroben, informoval portál BBC.